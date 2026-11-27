Dopo gli appuntamenti dello scorso ottobre, il progetto “Ragazzi On The Road” è tornato a coinvolgere la Polizia Stradale di Verona, i cui agenti sono stati affiancati, nella giornata di ieri, da altri otto studenti delle scuole superiori di Legnago, durante i turni di servizio pomeridiano e serale.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione “Ragazzi On The Road” e prevista dal Protocollo d’intesa sulla sicurezza stradale siglato dal Ministero dell’Interno, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla stessa Associazione, sta offrendo ai giovani la possibilità di affiancare le Forze di Polizia durante le ordinarie attività di servizio per acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi legati alla circolazione stradale.

Anche in questa occasione, i ragazzi hanno potuto osservare da vicino il lavoro delle pattuglie, assistere ai controlli su strada e confrontarsi direttamente con i poliziotti, approfondendo il valore della prevenzione e l’importanza di adottare comportamenti responsabili alla guida.

A salutare gli studenti sono intervenuti anche il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per il Veneto, dott. Giovanni Giuliano, e la Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Verona, dott.ssa Mirella Pontiggia.

Tra i ricordi di questa esperienza, oltre agli insegnamenti e ai momenti trascorsi al fianco dei poliziotti, ci sarà sicuramente anche Coco, la mascotte a quattro zampe della Sottosezione Autostradale di Verona Sud.