Dalla Polizia locale al trasporto pubblico, il sindaco di Verona chiede personale e strumenti per rispondere ai cittadini

A margine degli appuntamenti istituzionali dell’ultima giornata della 43^ Assemblea nazionale ANCI, il sindaco Damiano Tommasi ha ribadito il ruolo centrale dei Comuni, e il peso delle responsabilità che ricadono su di loro, sui temi della transizione, della mobilità e delle risorse.

«Il cambiamento della mobilità e del trasporto pubblico è un investimento di grande impatto – ha sottolineato Tommasi – che richiederà anche un cambio di abitudini, per conciliare la vita cittadina con la vivibilità delle nostre città. È una sfida legata a quella del cambiamento climatico, ormai all’ordine del giorno».

Sul fronte delle risorse, il sindaco ha precisato: «Non si tratta di battere cassa. La responsabilità di gestire le città e la vita pubblica deve però essere accompagnata dalle risorse necessarie per farlo».

Come esempio, Tommasi ha citato la Polizia locale: «È a carico del Comune, così come i servizi di sicurezza a essa collegati. Eppure i limiti alle assunzioni e la carenza di risorse sono spesso un vincolo difficile da sostenere. Ci impediscono di aumentare il personale in servizio e quindi di garantire più presidio nelle strade e nella vita quotidiana delle persone. Gestire i servizi significa migliorare la qualità delle prestazioni che offriamo. Credo sia un’esigenza condivisa da tutti, in linea con il disegno di legge in discussione per sbloccare nuove assunzioni nella Polizia locale. È un punto su cui continuiamo a insistere».

In chiusura, il sindaco si è detto fiducioso: «I tanti ministri passati da Verona in questi giorni dimostrano quanto conti il lavoro dei Comuni. Dimostrano anche che i sindaci chiedono ascolto e che il Governo sa di doverlo riconoscere. Sono ottimista: si possono davvero dare strumenti adeguati a chi ha il compito di amministrare i territori, per rispondere alle richieste dei cittadini».