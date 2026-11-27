Il primo anno del nuovo affidamento ad AMIA conferma la strategia del Comune: differenziata al 60,9%, rifiuto residuo in calo del 7,2%, conti in equilibrio. Dal 2026 in campo gli ispettori ambientali contro gli abbandoni.

Verona compie un passo avanti deciso verso una gestione dei rifiuti più sostenibile. La raccolta differenziata passa dal 57,4% del 2024 al 60,9% del 2025 (fonte Arpav), superando per la prima volta la soglia del 60%: un risultato che premia la scelta del Comune di investire su un nuovo modello di servizio e la collaborazione quotidiana di cittadini e imprese.

Il dato emerge dalla relazione prevista dall’articolo 30 del decreto legislativo 201/2022, che la Giunta ha licenziato per il Consiglio comunale, riunito in veste di Assemblea di Bacino. Il documento fotografa la gestione integrata dei rifiuti urbani affidata in house ad AMIA Verona al 31 dicembre 2025.

Meno rifiuto indifferenziato, più materia recuperata.

Accanto alla crescita della differenziata cala in modo significativo il rifiuto urbano residuo, sceso da 61.664 a 57.250 tonnellate: oltre 4.400 tonnellate in meno in un solo anno, pari a una riduzione del 7,2%. Sono rifiuti che non finiscono più nell’indifferenziato e tornano a nuova vita attraverso il riciclo.

Il 2025 è stato il primo anno svolto interamente nell’ambito del nuovo affidamento e del nuovo Contratto di Servizio, in vigore dal 1° gennaio 2025 per quindici anni, con un valore economico per l’anno di 54.973.710 euro. Una scelta di lungo periodo con cui l’Amministrazione ha voluto dare stabilità al servizio e obiettivi ambientali chiari, i cui effetti si vedono già dal primo anno.

Un servizio solido e conforme agli standard.

La ricognizione conferma anche la solidità della gestione:

•⁠ ⁠AMIA ha chiuso in utile entrambi gli esercizi considerati, con 1.573.064 euro nel 2024 e 580.870 euro nel 2025;

•⁠ ⁠sono stati rispettati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica previsti dalla regolazione ARERA;

•⁠ ⁠le fasi di riorganizzazione programmate per il 2025 sono state attuate secondo il cronoprogramma;

•⁠ ⁠il Consiglio di Bacino ha attestato il pieno equilibrio economico-finanziario della gestione.

Non ricorrono quindi le condizioni che qualificherebbero l’andamento come insoddisfacente, né i presupposti per un atto di indirizzo o un piano di misure correttive. Restano pienamente valide le ragioni dell’affidamento in house.

I prossimi obiettivi: completare la riorganizzazione e contrastare gli abbandoni

Il Comune non considera superare il 60% il traguardo raggiunto ma una base da cui ripartire. La relazione individua gli ambiti su cui proseguire il lavoro:

•⁠ ⁠il completamento del nuovo sistema di raccolta ad accesso controllato, leva decisiva per migliorare ulteriormente la qualità e la quantità della differenziata;

•⁠ ⁠il contrasto agli abbandoni di rifiuti, per il quale sono stati assunti gli ispettori ambientali previsti dal contratto, operativi da metà 2026 con compiti di controllo e prevenzione sul territorio;

•⁠ ⁠la difficoltà nel reperire autisti con patente C, che il gestore sta affrontando per garantire la piena continuità del servizio.

Superare il 60% di raccolta differenziata significa che la città sta rispondendo e che l’organizzazione del servizio va nella direzione giusta. L’impegno dell’Amministrazione è continuare su questa strada, al fianco di AMIA e dei cittadini, per una Verona sempre più pulita e sostenibile.