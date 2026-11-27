Allo stand ANCI Veneto sono intervenuti questa mattina la presidente della Consulta Pari Opportunità e Parità di genere di ANCI Veneto Beatrice Verzè, la vicesindaca Barbara Bissoli e l’assessore alle Politiche giovanili e di Partecipazione Jacopo Buffolo.

“La partecipazione è un tema per noi importante – ha evidenziato la presidente della Consulta Pari Opportunità e Parità di genere di ANCI Veneto Beatrice Verzè – , un metodo che abbiamo attuato in questi anni per coinvolgere le persone, cittadine e cittadini, della nostra città nelle decisioni che l’Amministrazione comunale ha voluto e vuole e vorrà portare avanti. Un’occasione importante per riflettere su quanto è fondamentale questo tipo di metodo, ma soprattutto quanto ancora si possa fare per far sì che le persone si sentono parte di una comunità”.

“Sono particolarmente grata a Beatrice Verzè che ha voluto questo momento di condivisione sui percorsi partecipativi nell’ambito dello stand ANCI Veneto – ha dichiarato la vicesindaca Barbara Bissoli –. La città di Verona in questi anni si è molto impegnata su questo tema, con percorsi che hanno coinvolto la cittadinanza su diversi procedimenti come, ad esempio, il nuovo Piano di assetto del territorio – Pat, il futuro utilizzo dell’Arsenale una volta ristrutturato, così la costruzione dell’Atlante di Genere, volto ad interpretare la città con uno sguardo di genere, rivolto agli utilizzi e alle modalità in cui le donne vivono nella città, sulla base di precisi indicatori.

Vi è poi il percorso appena concluso con il Politecnico di Milano Lab C, orientato ad approfondire il tema del cambiamento climatico nell’ambito delle città storiche.

Il tutto strutturato con un approccio che tende a coinvolgere cittadini e cittadine nelle decisioni della pubblica amministrazione, che è poi il punto di vista di chi vive e attraversa la città”.

“In questi anni il Comune di Verona ha messo in campo diversi percorsi partecipativi per mettersi in discussione e per confrontarsi con la cittadinanza – ha evidenziato l’assessore Jacopo Buffolo -. Penso al percorso fatto a San Zeno – San Bernardino sulla mobilità, penso a quello concluso da pochi mesi a Veronetta sul parco della Passalacqua. Momenti in cui co-progettare le politiche pubbliche.

Oggi viviamo in un tempo dove la partecipazione è fondamentale, vediamo calare quella elettorale, un italiano su due va a votare, ma se non attiviamo strumenti di coinvolgimento sarà sempre peggio. Bisogna invece costruire strumenti dove tutti si sentano nella possibilità di pensare insieme lo sviluppo della città, perché è poi il luogo in cui tutte e tutti viviamo e quindi è fondamentale coinvolgere”.