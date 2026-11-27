Venezia, 27 novembre 2026

Maggiore accesso alle cure negli stabilimenti termali accreditati sul territorio veneto, insieme alla garanzia di continuità e sempre più alta qualità dei servizi erogati, è l’obbiettivo del provvedimento adottato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Sanità e alla Programmazione sanitaria, Gino Gerosa.

Con l’approvazione del documento, infatti, viene recepita l’Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni sugli accordi nazionali per l’erogazione delle prestazioni termali con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Provvedimento che comprende alcune novità per i cittadini, tra le quali l’aumento di 1 milione di euro annui del tetto di spesa complessivo da parte della Regione (che raggiunge quasi 25 milioni di euro rispetto ai quasi 24 dell’anno scorso), favorendo ulteriormente l’accesso alle cure.

“La delibera riguarda le cure termali che sono comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza e vengono erogate in convenzione con il servizio sanitario pubblico – spiega l’assessore Gerosa -. Un ambito in cui il Veneto ha un’antica tradizione e garantisce una risposta di salute a migliaia di pazienti con fanghi, bagni terapeutici, cure inalatorie, irrigazioni, cure idropiniche e altri trattamenti. Con l’aumento dell’impegno economico da parte dell’amministrazione regionale, per il quadriennio 2025-2028, diamo una risposta ancora più ampia alle esigenze di salute di chi ne ha bisogno”.

Oltre all’aumento pari a 1 milione di euro annui delle risorse regionali destinate all’accesso alle cure termali, la delibera adottata segna ulteriori punti di interesse per i cittadini:

Ticket invariato. Per tutto il quadriennio la quota massima di partecipazione alla spesa (ticket) a carico del cittadino resta confermata a 55,00 euro;

È confermato l’accesso a un secondo ciclo di cure termali a carico del SSN per gli invalidi civili con percentuale compresa tra il 34% e il 66%;

I Medici di medicina generale continueranno a prescrivere i cicli di cure termali utilizzando il tradizionale ricettario cartaceo fino all’attivazione della ricetta elettronica.

“Nella nostra regione la medicina termale consente un’ampia gamma di trattamenti specifici, anche affiancati ad altri tipi di terapia – conclude Gerosa –. Oltre a dare una risposta a molti cittadini non intendiamo perdere di vista l’appropriatezza e la sicurezza delle cure. Per garantire servizi sempre più efficaci e sicuri, gli accordi recepiti prevedono tavoli tecnici per la revisione dei criteri di autorizzazione e accreditamento oltre alla definizione della figura professionale di operatore termale e una specifica regolamentazione tecnica per l’utilizzo delle piscine termali”.