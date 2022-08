Giovedì 25 agosto al Teatro Romano concerto benefico a favore dell’associazione “Genitori Bambini Down”

Tanta musica e spettacolo con la terza edizione di ‘Emozioni in Musica’, una serata all’insegna del divertimento e della beneficenza.

Sonorità jazz, swing e soul per il concerto benefico ‘Emozioni in Musica’, a favore dell’associazione Genitori Bambini Down – AGBD.

L’appuntamento è per giovedì 25 agosto, alle 21.15, al Teatro Romano. Sul palco una quarantina di musicisti, accompagnati da sei ballerini della scuola di danza Blue Energy Rock. Presentatore della serata Giorgio Gnugnoli, conosciuto come dj George G, che guiderà il pubblico tra i brani che hanno segnato la storia della musica, interpretati dalle big band Jazz Set Orchestra e Allegra Group. Presenti anche i vocalist Stephanie Ocean Ghizzoni, Rosanna D’Auria, Daisy Benedini e Stefano Fusco, oltre alla violoncellista Elisabetta Brombin.

L’evento a scopo benefico è patrocinato dal Comune e dall’associazione Musica Viva.

Il costo del biglietto è di 10 euro per la gradinata e 25 euro per la platea.

Prevendita online su www.boxofficelive.it o contattando Box Office al numero 045 801 1154.

L’evento è stato presentato venerdì 19 agosto dall’assessora alla Cultura Marta Ugolini.

Sono intervenuti la presidente di Musica Viva Verona Daniela Dada Benedini, Almiro Comucci, componente di Allegra Group, il presidente del Jazz Set Orchestra Giuseppe Tattoli, il presentatore Giorgio Gnugnoli e il vocalist Stefano Fusco.

“Un evento benefico che, oltre al concreto impegno in termini di solidarietà e sensibilizzazione, punta a creare un legame tra il pubblico grazie alla musica – ha detto l’assessora Ugolini –. Si tratta di un’ottima iniziativa per abbattere i muri e lavorare insieme ad una causa comune”.

“Il concerto è a sostegno di un progetto abitativo per bambini down cresciuti che necessitano di tutor e assistenza – ha spiegato la presidente Benedini –. Non sarà solo divertimento quindi, ma la possibilità di contribuire a migliorare la realtà di AGBD con l’aiuto di un pubblico solidale”.