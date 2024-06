A Padova anche i Campionati italiani freestyle di flying disc nel fine settimana

Tra le varie discipline del flying disc quella del freestyle è sicuramente la più spettacolare e creativa: la fantasia, l’abilità, il gesto atletico e l’estro artistico si fondono insieme per presentare uno spettacolo originale, acrobatico e di grande impatto sul pubblico.

Il freestyle fa parte delle specialità del flying disc, promosso in Italia dalla Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, ed è uno sport molto versatile visto che si può praticarlo da soli o in gruppo, in indoor o all’aperto. Durante una esibizione o una gara, i frisbee vengono lanciati dai giocatori con impressa una forte rotazione, tramite la quale è possibile tenere il disco in equilibrio con l’unghia, per poi coinvolgerlo in acrobazie attorno al corpo, colpirlo con mani e piedi o facendolo rotolare lungo le braccia e la schiena, per creare una danza a tempo di musica, ricca di movimenti, salti, capriole e coordinazione. La giuria è formata da altri giocatori e valuta secondo i parametri di esecuzione, difficoltà e impressione artistica. I team sono solitamente formati da due atleti per le categorie Open, Mixed e Women Pairs e da tre atleti per la categoria Co-op.

I Campionati italiani di freestyle si terranno domenica prossima, 9 giugno, a Padova al palazzetto dello sport del Parco Brentella di Strada Pelosa. Il giorno precedente, venerdì 8 giugno, saranno pubblicizzati anche da un workshop e uno show di freestyle al parco.

Domenica 9 giugno, invece, verranno disputate le gare nelle categorie Open Pairs, Mixed Pairs, e Turboshred (gara in singolo). Parteciperanno all’evento anche tre gruppi di ragazzi e ragazze Under 14 provenienti Reggio Emilia, Rovereto e da Roma.