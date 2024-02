Back to work: verso l’ultimo impegno di Regular Season

Verona, 27.02.2024

La Regular Season della SuperLega 2023/2024 è giunta agli sgoccioli, con l’ultima tappa in programma nel prossimo fine settimana, decisiva per la griglia definitiva dei Play Off Scudetto. Nello scorso turno Rana Verona ha ripreso la marcia, strappando il risultato pieno in casa di Cisterna. Con questi tre punti, gli scaligeri hanno mantenuto il quinto posto in classifica, sempre in coabitazione con Milano e Monza, che però sono sotto per minor numero di vittorie complessive, e a una sola lunghezza da Civitanova, avversario al Pala AGSM AIM della giornata conclusiva della prima fase stagionale.

Rientrato dalla lunga trasferta in terra laziale, il gruppo ha goduto di una giornata di riposo prima di riprendere le attività in vista del prossimo impegno. Mozic e compagni si sono ritrovati al palazzetto per la consueta seduta di scarichi e attivazione muscolare, prima di incentrare il lavoro sulla tecnica, con la doppia sessione di mercoledì, che fa il paio con quella del giorno successivo, dove al perfezionamento di sistema e meccanismi di gioco sul campo viene abbinato un lavoro prettamente fisico in sala pesi. Nei giorni che precedono la sfida, poi, staff e squadra integrano con l’analisi tattica attraverso lo studio dell’avversario, prima della rifinitura di sabato pomeriggio.

“Abbiamo parlato tutti insieme per stabilire quale sarebbe stato l’approccio alla partita – ha affermato Coach Stoytchev al termine del confronto di Cisterna – e come avremmo dovuto affrontare i momenti di difficoltà e quelli dove qualcuno non è al cento per cento. A me interessa l’autocontrollo e questo l’ho visto. Avremmo potuto fare meglio a muro e in contrattacco, ma abbiamo registrato percentuali buone in attacco. Questa gara ci ha dato consapevolezza su quello che dobbiamo fare in campo nelle diverse situazioni e sulla mentalità che dobbiamo avere. Adesso lavoriamo bene in vista del prossimo impegno”.