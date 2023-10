Coach Stoytchev presenta la prima giornata di Superlega 2023/2024

Rana Verona debutterà domenica 22 ottobre in casa della Gioiella Prisma Taranto

Verona, 20.10.2023 – Si accendono i riflettori sulla SuperLega Credem Banca 2023/2024. Rana Verona farà il proprio debutto in campionato domenica 22 ottobre alle ore 16.00 al PalaMazzola contro la Gioiella Prisma Taranto. A pochi giorni dalla prima discesa in campo della stagione, Coach Radostin Stoytchev ha presentato la sfida in conferenza stampa.

“Siamo tutti molto entusiasti di iniziare – ha esordito Coach Stoytchev – La prima gara è sempre importante, anche se chiaramente non abbiamo ancora il ritmo partita. Taranto è una squadra che ha cambiato tanto, ha fatto acquisti importanti ed è una società che cerca di migliorare l’aspetto tecnico-sportivo. Ci aspetta una gara molto complicata. In questo periodo abbiamo tanti atleti che sono tornati dalle Nazionali e che non sono in ottime condizioni a causa dell’intensità delle competizioni ravvicinate lontane dall’Europa. Adesso stiamo lavorando per riportarli nella forma ideale e farli recuperare dalle tante fatiche accumulate”.

Poi, l’allenatore scaligero ha dichiarato: “Quando ci sono squadre nuove, i giocatori imparano a conoscerle anche direttamente sul campo. Avremo un roster più equilibrato rispetto agli anni precedenti. Dovremo dimostrare di essere bravi a sfruttarlo a pieno. Sono soddisfatto della preparazione svolta dai giocatori che avevo a disposizione, ma senza la squadra al completo non è stato semplice. Siamo solo al 25%, necessitiamo ancora di tanto tempo per arrivare al top della condizione fisica. Abbiamo creato alcuni meccanismi e stabilito un sistema di gioco, ma per metterlo in pratica come vogliamo abbiamo bisogno di tante ripetizioni. In questo momento come Club, organizzazione e partner attorno alla società siamo più avanti rispetto al livello della squadra, ma lavoriamo per recuperare questa distanza. La serata di ieri? Un grazie va a tutte le persone che hanno partecipato, dai partner ai tifosi. Nessuno prende parte al nostro progetto solo per il gusto di farlo, ma perché crede veramente in quello che facciamo e che vogliamo raggiungere”.

Infine, Coach Stoytchev ha concluso, parlando delle possibili soluzioni da adottare nello schieramento: “Keita ha la possibilità di giocare sia da opposto che da schiacciatore, che non è poco nella pallavolo moderna. È una ricchezza incredibile per la squadra. Amin è con noi da pochi giorni, ma ha tanta esperienza internazionale con l’Iran. Jovovic è un giocatore esperto che ha partecipato a Europei, Mondiali, VNL e tanti altri tornei. Sa cosa deve fare e come stare in campo. Quest’anno il sestetto potrà variare non tanto a seconda delle nazionalità dei giocatori, quanto a seconda delle esigenze di quella singola partita”.