Match Analysis: Allianz Milano-Rana Verona in numeri

Verona, 21.02.2024

Nell’ultimo turno di campionato, Rana Verona è uscita dal campo senza punti solo per la seconda volta nel girone di ritorno di Regular Season, a dimostrazione della crescita maturata negli ultimi due mesi. Prima della gara contro l’Allianz Milano, la squadra di Coach Stoytchev aveva ceduto solamente alla capolista Trento nel secondo giro della stagione. Gli scaligeri, dunque, sono rimasti al quinto posto a quota 33 punti, in coabitazione con Monza e proprio con i meneghini, a due giornate dalla conclusione della fase che precede i Play Off.

All’Allianz Cloud, Mozic e compagni hanno chiuso con un discreto rendimento in fase offensiva, con il 51% in attacco e il 50% in contrattacco. Inoltre, nella fase di cambio-palla diretto dopo una ricezione positiva, Rana Verona ha trovato il punto nel 79% dei casi. A livello individuale, Keita è stato il giocatore più prolifico del sestetto grazie ai 15 punti messi a referto, che l’hanno eletto anche best scorer della sfida. L’opposto con il numero 9 ha anche arricchito il proprio bottino con 2 muri vincenti e 1 ace. In banda Dzavoronok ha registrato il 64% di positività in attacco con 1 punto diretto dai nove metri e 1 monster block.

A centro rete, invece, Grozdanov si è particolarmente distinto in attacco, chiudendo tre primi tempi su tre che hanno significato il 100% di positività. In cabina di regia, poi, Spirito si è ben comportato con la distribuzione, mostrando buona precisione anche in battuta con zero errori nei 13 servizi complessivi. Rana Verona non ha raccolto punti, ma si presenterà a Cisterna forte del buon rendimento offerto nel periodo precedente, che l’aveva vista infilare dieci vittorie in undici partite.