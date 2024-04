Match Analysis: la finale dei Play Off 5° posto in numeri

Verona, 29.04.2024 – É calato il sipario sulla stagione 2023/24 di Rana Verona con la finale dei Play Off 5^ posto che ha visto i ragazzi Stoytchev arrendersi sotto i colpi di Civitanova, pur combattendo punto a punto applauditi da un pubblico straordinario. Nell’atto conclusivo della SuperLega è stata la Cucine Lube Civitanova a staccare il pass per partecipare alla prossima CEV Challenge Cup, al termine di una sfida giocata punto a punto, pallone su pallone, come testimoniano i punteggi dei singoli parziali.

Che la posta in palio fosse alta si è percepito sin dalle battute iniziali, con le due squadre che hanno dato vita a un botta e risposta continuo. Nel complesso, in attacco Verona non è riuscita a tenere con continuità il rendimento offerto nelle gare precedenti, anche se nella fase di cambio palla dopo una ricezione positiva è arrivato il punto nel 62% dei casi. E proprio la ricezione ha registrato buoni numeri: 51% di positività, con D’Amico capace di toccare il 61%. Sottorete sono stati tre i giocatori a sfondare il tetto della doppia cifra in termini di bottino. Keita è stato il best scorer della squadra con 19 punti, uno in più rispetto ad Amin, mentre Dzavoronok si è distinto particolarmente al servizio con 3 ace complessivi.

Al centro, invece, Cortesia si è confermato ad alti livelli, con una prova caratterizzata da 9 palloni messi a terra, di cui 2 muri vincenti, come il compagno di reparto Grozdanov. Il numero 2 scaligero è anche riuscito a timbrare un punto diretto dai nove metri.