Speciale gioco del Lotto: 20 anni fa la prima estrazione automatizzata. La figura del bambino bendato addetto alle estrazioni andava in pensione

Nel 1994 il Lotto venne affidato all’allora Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Da 32 anni circa il gioco viene gestito dall’ex Lottomatica, oggi IGT. E’ attualmente in corso la procedura per l’assegnazione della nuova concessione. Due i soggetti in gara, IGT e Sisal attraverso il gruppo Flutter. L’assegnazione della nuova concessione, che potrebbe valere per lo Stato fino ad 1,5 miliardi di euro, è prevista per questa estate. Il valore della concessione, secondo alcune stime, per i 9 anni previsti è di circa 4,3 miliardi di euro. sb/AGIMEG