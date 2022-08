Statizzazione Accademia di Belle Arti Verona, ecco cosa cambierà

“Arriva a compimento la statizzazione dell’Accademia di Belle Arti, tra le storiche istituzioni culturali veronesi e fra le cinque Accademie storiche italiane, a cui sono oggi iscritti 800 studenti. Un passaggio importante che certifica non solo i requisiti qualitativi di una realtà sostenuta economicamente dal Comune dal 1984, ma sancisce l’entrata dell’Accademia nel sistema delle accademie nazionali, assicurando continuità alla sua fondamentale attività di formazione. Il ritorno in Consiglio è stato necessario per consentire, come da richiesta del MUR, l’adesione integrale alla convenzione, già recepita in uguale forma da altre 22 Accademie italiane”