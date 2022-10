L’aviazione italiana nel Dodecaneso

Presentato un volume che racconta le vicende della Regia Aeronautica nel mar Egeo

di Francesco De Simone

Non è raro imbattersi in pagine di storia aeronautica note solamente agli appassionati di questo particolare genere letterario oppure agli accademici quando assorti nelle loro speculazioni storiografiche. Probabilmente anche la campagna condotta dalla giovane aviazione italiana nell’arcipelago delle Sporadi Meridionali nel mar Egeo, a partire dal 1927, rientra in questa casistica. Almeno fino a pochi giorni fa, quando il volume curato dal Generale Ispettore Capo del Genio Aeronautico in congedo, Basilio Di Martino, ne ha svelato al grande pubblico immagini e testimonianze frutto di una minuziosa attività di ricerca.

Regia Aeronautica nel Dodecaneso è, infatti, il titolo di un libro che “… nasce con l’obiettivo di narrare quella che rappresenta l’unica vera campagna aerea della Regia Aeronautica, in cui l’aereo si pone come una componente operativa offensiva”. Questo il commento del Generale Di Martino durante la presentazione avvenuta lo scorso 28 settembre, presso l’Auditorium “Adriano Visconti” di Palazzo Aeronautica a Roma, moderata dal giornalista Vittorio Argento. Insieme all’autore sono intervenuti anche il professor Gregory Alegi, giornalista, storico, e il professor Gastone Breccia, docente e autore di numerosi libri di storia militare.

Il volume edito dall’Aeronautica Militare entra a far parte della collana editoriale del Centenario della Forza Armata – che sarà celebrato il 28 marzo 2023 – e come sottolineato nella prefazione dal Capo di Stato Maggiore dell’AM, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, “ha inteso promuovere l’impegno di diffondere la cultura aeronautica nel Paese e all’estero, raccontando e trasmettendo i valori, la storia e le tradizioni che l’hanno accompagnata nel suo primo secolo di vita. E’ in tale contesto che s’inserisce questo volume, impreziosito da inedite immagini di operazioni reali, un’opera importante che, per la prima volta, rende vivido un argomento storicamente affascinante, finora poco trattato ma di grandissimo rilievo per conoscere pagine sconosciute di ciò che fu l’impegno della Regia Aeronautica nell’Egeo“.

Il periodo storico su cui si concentra la ricerca del Generale Di Martino è quello che inizia con i trattati di pace siglati al termine della Grande Guerra e diedero all’Italia il possesso di buona parte dell’arcipelago delle Sporadi Meridionali, altrimenti noto come Dodecaneso, e si conclude con la resa italiana del 1943. In quegli anni si trattava di un’area geografica che offriva la possibilità di sviluppare un’azione di controllo sul mare Egeo e, con il crescente sviluppo del mezzo aereo, anche di agire offensivamente contro i terminali petroliferi delle coste siriane e palestinesi, il porto di Alessandria d’Egitto e soprattutto il Canale di Suez. Come sappiamo le cose andarono diversamente e il Dodecaneso rappresentò un’altra delle tante occasioni perdute della guerra italiana.

