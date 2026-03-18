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    209 anni di storia. Stefani: “Auguri alla Polizia Penitenziaria, presidio di sicurezza e motore di rieducazione”

    Regione Veneto 1 Min Read

    Venezia, 18 marzo 2026

    “Celebriamo oggi i 209 anni di storia della Polizia Penitenziaria, un’istituzione che dal 1817 rappresenta un pilastro fondamentale del nostro sistema di giustizia. Ai vertici, agli ufficiali e a tutti gli agenti che operano ogni giorno nelle carceri del Veneto e d’Italia, va il mio più profondo ringraziamento e l’augurio a nome di tutta la comunità regionale”.

    Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, celebra la ricorrenza della fondazione del Corpo, avvenuta il 18 marzo 1817.

    “Parliamo di un Corpo insostituibile – prosegue il Governatore – impegnato quotidianamente in una missione complessa: garantire la sicurezza dentro e fuori gli istituti e, al contempo, accompagnare le persone private della libertà verso la rieducazione affinché la pena sia un’autentica opportunità di riscatto sociale, come previsto dalla nostra Costituzione”.

    “In questa giornata, un pensiero va alle famiglie degli agenti e a chi ha sacrificato la vita per lo Stato. Grazie per il vostro lavoro spesso lontano dai riflettori ma fondamentale per la tenuta democratica del Paese”, conclude il Presidente.

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