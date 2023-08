Covid. Lanzarin, “8,8 milioni a 87 IPAB per costi Covid. Tutte le richieste finanziate. Al Veneto il 97% di quanto richiesto, ottima performance”

Venezia, 30 agosto 2023

Sono 87, tutte quelle che ne avevano fatto richiesta esibendo la relativa documentazione, le IPAB del Veneto che riceveranno un contributo straordinario complessivo di 8 milioni 812 mila euro, per i maggiori costi sostenuti per fronteggiare l’emergenza Covid.

Lo prevede una delibera, approvata nell’ultima Giunta regionale su proposta dell’Assessore alla Sanità e Sociale Manuela Lanzarin, con la quale vengono ripartiti tali fondi, a suo tempo messi in campo a livello nazionale a fronte del grande impegno anche economico affrontato dalle IPAB per garantire la continuità nell’erogazione delle prestazioni.

“Anche in questo caso – fa notare la Lanzarin – il Veneto e le sue IPAB si sono comportati egregiamente, tanto che il riparto a livello nazionale ci ha assegnato la copertura del 97% di quanto richiesto, una percentuale molto significativa a riconoscimento del lavoro fatto, principalmente su tre fronti: la sanificazione dei locali, l’adozione di dispositivi di protezione individuale per operatori e ospiti, l’adeguamento strutturale dei locali”.

“L’emergenza Covid-19 – sottolinea l’Assessore – ha messo a dura prova il nostro Sistema Sanitario chiamato a pesanti sforzi in tema di risorse e di personale per affrontare le nuove richieste di presa in carico e riuscire così a mantenere lo standard. Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (Ipab) che per loro ruolo svolgono un’attività solidale di sostegno alla parte più fragile della popolazione locale, sono state particolarmente colpite in questo lungo periodo a causa di costi aggiuntivi legati alle mutate richieste e necessità. Impegni economici non indifferenti che le strutture hanno effettuato per garantire la sicurezza degli ospiti e dei dipendenti e che necessitano di un maggior sostegno economico”.