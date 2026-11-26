Venezia, 25 novembre 2026

Con il taglio del nastro di questa mattina a Veronafiere si è aperta la 35ª edizione di JOB&Orienta, il salone nazionale dedicato a orientamento, scuola, formazione e lavoro, che fino a sabato 28 novembre porterà a Verona studenti, famiglie, docenti e imprese da tutta Italia. A inaugurare la manifestazione, alla presenza del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi e delle autorità, il presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani e gli assessori regionali alla Formazione e Istruzione Valeria Mantovan e ai Trasporti Diego Ruzza.

L’edizione del trentacinquennale conta oltre 450 espositori e più di 200 eventi. Arriva dopo un 2025 chiuso con 50 mila visitatori e quattro giornate esaurite, quando il tema era il rapporto tra intelligenza naturale e intelligenza artificiale.

“Trentacinque anni di JOB&Orienta dicono che in Veneto la scuola e le imprese hanno imparato a parlarsi senza bisogno di interpreti – ha detto il presidente Stefani –. Lo si era visto un anno fa, con quelle code ai cancelli: dietro c’era la richiesta di famiglie e ragazzi che non vogliono affrontare da soli un mondo che cambia in fretta. Quest’anno rispondiamo portando nel nostro stand un’idea semplice: ciò che brilla in superficie, il successo, il risultato, l’applauso, poggia sempre su un lavoro che dall’esterno non si vede. Vogliamo che i giovani imparino a guardare anche lì”.

È la filosofia di “2026 | Backrooms”, lo stand della Regione del Veneto al padiglione 7 stand n. 295: un grande spazio industriale, volutamente vuoto e labirintico, che richiama il “retrobottega” dove si prova, si sbaglia e si ricomincia. Dentro, scuole di formazione professionale, ITS Academy, scuole del restauro, accademie di spettacolo e Veneto Lavoro animano ogni giorno laboratori, cooking show e dimostrazioni, per far scoprire le professioni che stanno dietro alle quinte: dal tecnico delle luci al restauratore, dal cuoco al sarto.

Il presidente ha ricordato i risultati di un sistema che, ha spiegato, “accompagna la persona in ogni passaggio”. Il Veneto è prima regione italiana per competenze in italiano all’ultimo anno delle superiori (dati Invalsi 2026) e ha un abbandono scolastico al 7,6%, sotto il 8,2% nazionale. Lavora quasi l’82% dei diplomati contro il 79% della media italiana, mentre negli ITS Academy si arriva al 90% di occupati a un anno dal diploma. I NEET sono l’8,3%, contro il 13,3% nazionale. Sul fronte del diritto allo studio, 9,3 milioni di euro sono destinati al Buono Scuola 2026, il sostegno ai libri di testo ha raggiunto quasi 39 mila studenti e le borse di studio universitarie hanno coperto il 100% degli aventi diritto, oltre 93 milioni di euro per quasi 19 mila ragazzi. Ogni anno la Regione investe inoltre oltre 110 milioni nell’istruzione e formazione professionale (Iefp), che coinvolge più di 20 mila giovani.

“Chi amministra non guarda soltanto gli indicatori che fanno piacere – ha aggiunto Stefani –. La sfida vera si chiama inverno demografico: abbiamo giovani più preparati ma meno numerosi, e non possiamo permetterci di perdere per strada nemmeno un talento”. Per questo, ha ricordato, la Regione ha stanziato oltre 15,7 milioni di euro nel biennio 2026-2028 per orientamento e politiche attive, e con il progetto “Giovani Energie” ha intercettato più di 22 mila ragazze e ragazzi che non studiavano e non lavoravano.

Il presidente è tornato anche sul tema di come trattenere i giovani nel territorio. “L’orientamento non si esaurisce nella scelta della scuola o dell’università – ha spiegato Stefani –. Uno dei motivi per cui tanti ragazzi se ne vanno è che qui non riescono a immaginare un’autonomia: una casa, un reddito, un primo lavoro che non sia l’ennesimo tirocinio non pagato. Per questo abbiamo messo in campo 30 milioni di euro di risorse del bilancio regionale, con un piano condiviso con le università pubbliche venete e le fondazioni bancarie: 10 milioni per i ‘progetti di vita’, che integreranno ogni mese i primi stipendi dei giovani più meritevoli, e 20 milioni per i dottorati industriali, borse consistenti riservate alle imprese innovative che scelgono di scommettere su un giovane. A questo si aggiunge il social housing, su cui abbiamo investito oltre 50 milioni e per il quale stiamo approvando una legge che sblocchi anche i capitali privati. Prima di inseguire le singole figure professionali che mancano, dobbiamo costruire un ecosistema in cui i ragazzi abbiano voglia di restare”.

L’assessore Mantovan ha richiamato il ruolo delle risorse europee: “Il Programma Regionale Veneto FSE+ 2021-2027 dispone di oltre un miliardo di euro e, ad agosto 2026, aveva raggiunto più di 408 mila persone. Di queste risorse, 309 milioni sono andati direttamente a politiche per i giovani: formazione professionale, orientamento, ITS Academy, ricerca, esperienze internazionali e accompagnamento al lavoro. Circa 55 mila tra ragazzi e famiglie sono stati coinvolti in attività di orientamento scolastico. Sono numeri importanti, che dimostrano come le politiche di coesione europee non siano qualcosa di distante o astratto: sono opportunità reali che incidono sulla vita delle persone, sulle competenze dei giovani, sulla competitività delle imprese e sulla crescita delle comunità”.

“Job&Orienta è il luogo in cui si incontrano le aspirazioni dei giovani e le opportunità che il territorio è in grado di offrire – ha proseguito Mantovan –; è il luogo in cui si parla di futuro, di competenze, di crescita personale e professionale. Un salone come questo serve a far incontrare le aspirazioni dei giovani con ciò che il territorio è in grado di progettare. Nel nostro stand abbiamo voluto dare un volto a quell’incontro: dietro le quinte di ogni risultato ci sono mestieri spesso in ombra, e farli toccare con mano serve a capire che orientarsi bene significa conoscere tutta la filiera, non soltanto il suo vertice visibile. I fondi europei contano se i ragazzi non restano spettatori: per questo, oltre a investire sulle loro competenze, vogliamo ascoltare le loro idee. Il Veneto ha bisogno del loro talento, e ha bisogno che lo mettano in gioco già da ora”.

“Ai ragazzi dico di curiosare senza timidezza – ha concluso Stefani –: entrate negli stand, fate domande, mettete le mani nei laboratori. Orientarsi non significa scegliere un binario a quattordici anni e non scendere più: significa sapere che formazione professionale, ITS, università e imprese sono porte che comunicano tra loro perché resteremo studenti tutta la vita. Il futuro non si aspetta seduti, si costruisce, e le istituzioni venete sono qui per aiutarli a farlo”.