Turismo. Assessore Regione, “Bando da 4,2 mln per il consolidamento di aggregazioni di PMI e interventi sui mercati nazionali e internazionali”

Venezia, 27 aprile 2023

“Con il bando approvato in Giunta regionale, il terzo per il turismo della programmazione PR Veneto FESR 2021-2027, mettiamo a disposizione di aggregazioni di piccole e medie imprese già costituite e già beneficiarie di bandi della programmazione precedente, un budget di 4,2 milioni di euro per interventi sui mercati nazionali e internazionali, che favoriscano la ripresa della domanda turistica verso destinazioni e prodotti turistici della regione in coerenza con l’immagine coordinata ‘Veneto, the Land of Venice’”.

Lo dice l’assessore regionale al Turismo annunciando l’approvazione del provvedimento di avvio della Misura 1.3.10 del nuovo FESR, che destina a Reti di imprese, Associazioni temporanee di impresa (ATI), Associazioni temporanee di scopo (ATS), Consorzi, finanziamenti per consolidare le azioni intraprese con precedenti interventi (Misura 3.3.4 D del POR FESR 2014-2020).

“Questa linea di finanziamento è stata pensata per rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle nostre PMI e incentivare la promozione coordinata delle singole destinazioni o di prodotti turistici trasversali a più destinazioni turistiche regionali. Nello specifico, gli interventi che andremo a sostenere dovranno puntare su analisi di supporto allo sviluppo commerciale delle PMI nei mercati nazionali ed internazionali al fine di produrre piani di export, ricerca di partner commerciali e di buyer; studi o servizi di consulenza necessari al lancio di un nuovo prodotto turistico o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato, in particolare fra quelli emergenti – specifica l’Assessore -. Intendiamo, inoltre, favorire l’ingresso di figure manageriali nel mondo del turismo capaci di condurre, coordinare e gestire progetti nei mercati obiettivo, sviluppare l’utilizzo dei social network nella promozione all’estero, e consolidare i rapporti con i Tour Operator ed esponenti dei media online e off-line italiani e stranieri. Infine, intendiamo sostenere attività di promozione e commercializzazione dell’offerta, la partecipazione ad eventi promozionali e manifestazioni fieristiche, la pianificazione di iniziative di incoming di Tour Operator, e di rappresentanti dei media nei territori/destinazioni dove hanno sede le imprese dell’aggregazione”.

Il bando riguarda due tipologie di interventi:

a) uno rivolto alla valorizzazione delle destinazioni turistiche e quindi al consolidamento di aggregazioni di imprese fortemente rappresentative delle destinazioni interessate e che presuppone quindi un partenariato da parte delle OGD interessate;

b) uno rivolto al consolidamento di aggregazioni per la promozione di prodotti turistici trasversali a più destinazioni del Veneto e che presuppone quindi un partenariato attivo e consapevole da parte delle OGD interessate.

Il bando è pubblicato al link: https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/cronoprogramma-bandi-21-27; le domande di finanziamento potranno essere inviate dal 10 maggio fino al 25 luglio 2023.