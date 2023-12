Autobus ATV contro albero in via Faccio

Un incidente che poteva provocare gravi conseguenze, quello che si è verificato questa notte poco dopo l’una in via Faccio. Un autobus autosnodato di ATV per cause in corso di accertamento ha perso il controllo e si è schiantato contro un albero.

Danni molto ingenti al mezzo e traffico chiuso per due ore da parte di tre pattuglie della Polizia Locale giunte in pochi minuti sul posto. Sono stati acquisiti i filmati interni del bus, su cui non vi erano altre persone oltre all’autista che stava portando in deposito il veicolo per fine turno. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’autosnodato e il taglio della pianta abbattuta.