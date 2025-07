Cantiere di via XX Settembre: dal Comune ristori per le attività commerciali, agevolazioni sui plateatici e riduzione della Tari

Per i plateatici sono interessate le attività della via e di quelle limitrofe, in particolare, via dell’Artigliere, Lungadige Porta Vittoria, via San Francesco, via San Nazzaro, via Nicola Mazza, via Cantarane, via Timavo e via San Vitale

Il Comune di Verona ha approvato oggi la delibera che formalizza le misure straordinarie per sostenere i pubblici esercizi interessati dal cantiere di via XX Settembre e aree limitrofe. Si tratta di un pacchetto di agevolazioni economiche che riguardano le concessioni per l’occupazione di suolo pubblico con plateatici e la riduzione della Tari.

“Abbiamo deciso di intervenire per tutelare le attività che si trovano in una situazione di oggettiva difficoltà a causa dei cantieri – sottolinea l’assessora al Commercio Alessia Rotta –. Il provvedimento approvato prevede per tutto il 2025 una riduzione del 90% dei canoni dovuti per i plateatici, sia per quelli su suolo pubblico gestiti dal Comune, sia per quelli situati su stalli di sosta blu di competenza di Amt3. Il sostegno è pensato per garantire un aiuto concreto, con un tetto massimo di 1.500 euro per ciascun esercente. Chi ha già pagato anticipatamente potrà utilizzare la somma eccedente come anticipo per la prossima annualità.”

Le vie interessate dalle misure di ristoro per i plateatici, previste dal Comune di Verona per il 2025 a causa del maxi cantiere in corso, comprendono tutta l’area di via XX Settembre e le strade limitrofe maggiormente coinvolte dagli interventi di riqualificazione urbana e della futura filovia. In particolare, le agevolazioni si applicano ai pubblici esercizi che si affacciano oltre che su via XX Settembre, anche su via dell’Artigliere, Lungadige Porta Vittoria, via San Francesco, via San Nazzaro, via Nicola Mazza, via Cantarane, via Timavo e via San Vitale.

L’Amministrazione ha previsto anche la possibilità, di allestire plateatici temporanei lungo via XX Settembre, con tavoli e sedie amovibili, nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi, compatibilmente con lo svolgimento dei lavori. Questi spazi aggiuntivi potranno avere una superficie massima di 10 metri quadrati e saranno concessi gratuitamente, su presentazione di apposita istanza. L’allestimento dovrà garantire sempre la sicurezza dei pedoni e il rispetto delle prescrizioni previste dalle Direzioni comunali competenti.

“La nostra priorità – continua l’assessora Rotta – è aiutare i commercianti a superare questa fase delicata, consapevoli che le grandi opere pubbliche, come la filovia, portano benefici per tutta la città ma richiedono pazienza e sacrifici a chi vive e lavora nei quartieri direttamente coinvolti. Vogliamo quindi dare un segnale concreto di vicinanza e sostegno, con un aiuto economico e nuove possibilità come l’organizzazione di iniziative per la cittadinanza in quartiere per continuare a lavorare nonostante i disagi.”

Per motivi di sicurezza e per garantire il corretto svolgimento del Festival Tocati’ 2025, non sarà consentito l’allestimento o l’ampliamento dei plateatici temporanei durante il weekend della manifestazione, dal 19 al 21 settembre.

Le domande per usufruire delle agevolazioni devono essere presentate compilando il modulo disponibile sul portale del Comune di Verona, alla sezione Ufficio Plateatici.

Sul fronte Tari, il Comune prevede una riduzione significativa della tassa sui rifiuti per le attività economiche delle vie che la Giunta comunale individuerà entro il 1° marzo 2026.

“È prevista una riduzione dell’80% della parte variabile della tassa sui rifiuti, rapportato al periodo di durata dei lavori”, anticipa l’assessora Rotta.

Le attività che potranno accedere a questa riduzione dovranno possedere i seguenti requisiti: essere titolari di un esercizio commerciale, artigianale o assimilato con sede operativa al piano terreno e con vetrina, aver subito una contrazione del fatturato nell’anno 2025 pari almeno al 30% rispetto all’anno precedente e risultare in regola con i pagamenti della tassa rifiuti degli anni precedenti. L’importo massimo “scontabile” per ciascuna attività è fissato in 5 mila euro, le domande possono essere presentate entro il 30 giugno 2026.