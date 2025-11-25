Censimento ISTAT, il Comune sollecita le famiglie campione a dare una risposta, ricordando che l’adesione è obbligatoria

Continua il Censimento ISTAT. L’Ufficio Comunale di Censimento ha avviato il recupero delle mancate risposte delle famiglie campione (anche uni-personali) che non hanno ancora compilato il questionario del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2025, cui, si ricorda, è obbligatorio rispondere. In questi giorni i rilevatori comunali, muniti di un apposito tesserino di riconoscimento, stanno contattando le famiglie campione, tramite lettera dell’Ufficio Comunale di Censimento, per la somministrazione del questionario digitale, tramite l’ausilio di un tablet. Durante tutto il periodo di rilevazione è sempre possibile richiedere informazioni, ottenere assistenza gratuita alla compilazione del questionario, prenotare un appuntamento per effettuare l’intervista (faccia a faccia o telefonica) con l’Ufficio Comunale di Censimento. Per dubbi o informazioni, è attivo il numero verde Istat 1510. A livello locale, è possibile contattare l’Ufficio Comunale di Censimento ai numeri 045 8077871, 045 8077219 o 045 8077621, oppure scrivere all’indirizzo email censimento@comune.verona.it

Il Censimento rappresenta un patrimonio informativo di fondamentale importanza per la collettività, un bene pubblico utile a tutti per valutare, programmare e decidere. Attraverso questo impianto censuario, l’Istituto Nazionale di Statistica fornisce entro dicembre di ogni anno i dati della popolazione per genere, età, cittadinanza, grado di istruzione e occupazione, a livello regionale, provinciale e comunale, riferiti all’anno precedente, accompagnati dalla relativa metodologia di calcolo. I dati pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Istat sono presi a riferimento ai fini dell’applicazione delle disposizioni di legge che rinviano all’ammontare della popolazione, determinando un impatto rilevante nella vita dei Comuni (i sistemi elettorali, il numero di consiglieri, le concessioni di licenze, i trasferimenti economici per i servizi di pubblica utilità, ecc.).