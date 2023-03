Domeniche sostenibili all’insegna della socialita’, si va verso il format in tutte le Circoscrizioni

Non saranno più domeniche di sperimentazione, bensì appuntamenti strutturati secondo un calendario fisso, da ripetersi periodicamente.

All’indomani della terza domenica sostenibile e dell’ennesimo successo riscontrato in termini di partecipazione e gradimento, l’Amministrazione annuncia la volontà di ‘stabilizzare’ l’iniziativa avviata lo scorso 12 febbraio a Veronetta, replicata poi il 12 marzo in Borgo Venezia e approdata ieri in Borgo Roma e che rivede in chiave sostenibile le domeniche ecologiche previste nel Piano di azione del Bacino Padano per abbattere i valori delle Pm10. Ancora due le domeniche sostenibili già programmate, il 16 aprile in Circoscrizione 2^ e il 23 in 4^.

Ma l’intenzione è proprio quella di andare oltre, di rendere questi appuntamenti una costante. “Si è partiti in modo sperimentale, per stimolare la socializzazione, offrire nuovi spunti e generare occasioni di partecipazione attiva tra i vari soggetti del territorio – dichiara il sindaco Damiano Tommasi -. L’iniziativa sta riscontrando molto successo e quindi la struttureremo in tutti i quartieri”.

Saranno individuate le aree pubbliche da riservare alla ciclabilità e alla pedonalizzazione, secondo un calendario definito che permetta anche di programmare eventuali interventi strutturali.

Un format, quello avviato dall’assessorato all’Ambiente e alla Mobilità, che punta a promuovere percorsi partecipativi dal basso, per vivere in modo diverso il proprio quartiere, scoprendone la vivacità e le risorse attraverso proposte che spaziano dall’intrattenimento musicale alle passeggiate e attività sportive, dai laboratori e giochi per i più piccoli alle iniziative culturali, ambientali e di cittadinanza attiva.

“Il successo dell’iniziativa ci sprona a proseguire in questa direzione – afferma l’assessore all’Ambiente e Mobilità Tommaso Ferrari-. Ciò che stiamo portando avanti è un modo diverso di vivere lo spazio pubblico, soprattutto quello riservato alla mobilità, lo facciamo coinvolgendo il territorio dalla sua base, ovvero le Circoscrizioni, che sono più vicine ai cittadini e alle caratteristiche dei diversi quartieri. Conviene a tutti, ai residenti, ai commercianti, all’associazionismo, oltre che alla qualità dell’aria che respiriamo”.

Domenica a Borgo Venezia. Tanti i veronesi che ieri hanno animato il perimetro compreso tra via Scuderlando e via Centro chiuso alle auto per tutta la giornata. A dare una percezione della partecipazione ci sono i 400 risotti distribuiti dal Circolo Noi e le oltre 60 biciclette punzonate da Fiab.

Circa una quarantina le associazioni che hanno proposto attività gratuite di vario tipo, dall’intrattenimento musicale alle passeggiate e attività sportive, dai laboratori e giochi per i più piccoli alle iniziative culturali, ambientali e di cittadinanza attiva.