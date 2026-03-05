Dopo le Olimpiadi al via il nuovo modello di accesso al cortile e Casa di Giulietta

Firmato oggi l’accordo tra Comune, Teatro Nuovo e Fondazione Atlantide. Dal 1° aprile 2026 l’ingresso al sito più iconico di Verona cambia definitivamente modalità, per garantire sicurezza e migliore accoglienza attraverso quella che sarà una esperienza. Il Cortile e la Casa di Giulietta saranno fruibili con la nuova modalità, su prenotazione e a pagamento, già preannunciata nei mesi scorsi.

Con gli occhi del mondo ancora puntati su Verona dopo lo straordinario successo e la visibilità internazionale delle Cerimonie Olimpiche, la città si prepara a gestire una nuova stagione turistica all’insegna della qualità e dell’organizzazione.

È stato ufficialmente firmato l’accordo tra Comune di Verona, Società Teatro Nuovo s.r.l. e Fondazione Atlantide – Teatro Stabile di Verona per la nuova modalità di accesso al Cortile e alla Casa di Giulietta.

Già da oggi sarà possibile prenotare gli slot disponibili per la visita, sul sito ufficiale verona.midaticket.it.

“Questo passaggio è solo l’inizio – sottolinea l’assessora alla Cultura e Turismo Marta Ugolini –: l’accordo è il primo passo di una strategia più ampia verso la riqualificazione definitiva dell’intero sito. A breve lanceremo un concorso di idee per una più incisiva riqualificazione del complesso: vogliamo che l’area di Giulietta diventi un modello d’avanguardia europeo, capace di valorizzare il mito shakespeariano in modo più innovativo, affinché non sia solo un’esperienza mordi e fuggi “. La firma di oggi è un traguardo tagliato a tempo di record. Voglio ringraziare di cuore tutto il team, dai tecnici comunali ai partner privati, che ha fatto i salti mortali per farsi trovare pronto con l’esplosione della primavera e delle vacanze pasquali. Grazie alla Società Teatro Nuovo e alla Fondazione Atlantide: insieme andremo a trasformare una criticità decennale in un’accoglienza di eccellenza. Chiediamo la collaborazione di tutti per far funzionare un’innovazione che è sicuramente diversa rispetto alla fruizione tradizionale del Cortile più visitato e fotografato di Verona”.

“L’accordo di oggi – precisa l’assessora alla Sicurezza Stefania Ziveonghi – conclude felicemente un iter lungo e tortuoso. Grazie alla collaborazione del Teatro Nuovo, di Fondazione Atlantide e dei privati, abbiamo trasformato una criticità in una sfida raccolta e vinta, in un’opportunità che ora diventerà patrimonio e della città”.

Danilo Valerio, Fondazione Atlantide – Teatro Stabile di Verona: “Abbiamo sottoscritto un grande accordo, che servirà a noi e anche alla città”.

Zeno Poggi, Società Teatro Nuovo s.r.l.: “Dopo cent’anni di storia del Teatro Nuovo e di collaborazione attiva in favore della città di Verona, abbiamo aggiunto un’altra pietra miliare, una nuova collaborazione per avere un’attività museale e teatrale che sarà all’avanguardia in Italia e in Europa”.

Dal 1° aprile 2026, il secondo sito di pellegrinaggio laico più visitato al mondo, non sarà più un luogo “consumato” dal passaggio caotico dei visitatori, ma uno spazio governato e sicuro e che riserverà valore aggiunto.

L’ingresso avverrà esclusivamente dal Teatro Nuovo (Piazzetta Navona), dove i visitatori saranno accolti da personale plurilingua e da un allestimento dedicato alla storia e al mito degli innamorati resi immortali da Shakespeare.

Questa soluzione, frutto di una storica collaborazione pubblico-privato voluta dall’Amministrazione Tommasi, permette di superare decenni di criticità legate al sovraffollamento del Cortile e delle vie adiacenti, offrendo una fruizione più ordinata e di valore per il visitatore.

Il prezzo del biglietto del percorso Teatro–Cortile sarà pari a 5 euro; la tariffa di accesso al Cortile completo del percorso interno alla Casa di Giulietta sarà di 12 euro.

Le gratuità sono previste per i bambini fino a 5 anni, per le persone con disabilità con accompagnatore munite di Disability Card e per le guide turistiche che accompagnano gruppi.

I possessori della Veronacard accederanno gratuitamente sia al percorso Teatro-Cortile che al percorso Teatro-Cortile-Casa, previa prenotazione sul sito ufficiale.

In occasione delle festività pasquali sono previste le aperture straordinarie del 5 e 6 aprile 2026.

Info e aggiornamenti sulle modalità di prenotazione e costi saranno consultabili a breve sul sito museicivici.comune.verona.it