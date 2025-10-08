E’ iniziato il Censimento Istat: sono tre le rilevazioni, una on-line e due in presenza

Sono interessate circa 4mila famiglie. Si ricorda che la partecipazione è obbligatoria

E’ iniziato il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2025 Istat, che coinvolge 2.533 Comuni italiani e circa 1,5 milioni di famiglie e individui.

Anche il Comune di Verona partecipa all’indagine con tre rilevazioni campionarie diverse previste dall’Istat.

L’obiettivo primario del Censimento permanente è fornire informazioni per un insieme di variabili demografiche, economiche e sociali di base, a dettaglio comunale, con una frequenza maggiore rispetto al Censimento decennale. Allo stesso tempo, grazie al coinvolgimento annuale di un campione di Comuni e di un campione rappresentativo di famiglie, è possibile contenere i costi e ridurre il disturbo statistico sulle famiglie. Le informazioni raccolte saranno trattate nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e utilizzate esclusivamente per fini statistici. La partecipazione al censimento è obbligatoria; in determinati casi di mancata risposta sono previste sanzioni amministrative. Le famiglie inserite nel campione riceveranno una comunicazione postale con un codice identificativo o troveranno nell’androne del palazzo una locandina che informa dell’arrivo dei rilevatori.

A Verona la prima rilevazione definita da Lista interesserà un campione di 3.384 famiglie (anche unipersonali), estratte dal Registro Base degli Individui, e i loro alloggi. Fino al 9 dicembre 2025 sarà possibile compilare il questionario online autonomamente, tramite le credenziali ricevute da Istat o con accesso tramite SPID o CIE sul sito https://raccoltadati.istat.it/questionario.

In alternativa, le famiglie potranno contattare l’Ufficio Comunale di Censimento istituito nella sede comunale di piazza Bra, 1 per la compilazione del questionario autonomamente oppure, su richiesta, col supporto di un operatore. Dal 12 novembre e fino al 23 dicembre i rilevatori autorizzati contatteranno le famiglie che non avranno ancora risposto o avranno risposto parzialmente.

La seconda rilevazione, detta Rilevazione Areale – componente A riguarderà, invece, un campione di 250 indirizzi per determinate sezioni di censimento individuate dall’Istat, presso i quali saranno raccolte informazioni sugli alloggi occupati e sulle persone che vivono presso gli stessi alla data di riferimento dell’indagine (05/10/2025) o li utilizzano durante l’anno. Presso questi alloggi, dal 6 ottobre al 18 novembre un rilevatore si recherà per effettuare le interviste faccia a faccia a circa 600 famiglie stimate nelle aree di Borgo Milano Centro, Borgo Nuovo, Croce Bianca, San Massimo, Golosine, Tomba, Tombetta, San Zeno, San Bernardino, Quinto Centro e Avesa Collina.

La terza rilevazione, Rilevazione Areale – componente L2, coinvolgerà 940 singoli individui, selezionati per verificare la loro dimora abituale e raccogliere informazioni aggiuntive. Sarà possibile compilare il questionario online in maniera autonoma tramite le credenziali ricevute da Istat o con accesso tramite Spid o Cie sul sito https://raccoltadati.istat.it/questionario fino all’11 novembre.

In alternativa, queste persone potranno contattare l’Ufficio Comunale di Censimento per procedere con un’intervista telefonica o recarvisi direttamente, per la compilazione del questionario autonomamente oppure, su richiesta, col supporto di un operatore. Dal 12 novembre e fino al 23 dicembre i rilevatori autorizzati contatteranno coloro che non avranno ancora risposto o avranno risposto parzialmente.

Tutti i rilevatori incaricati saranno muniti di cartellino identificativo e, su richiesta, dovranno mostrare un documento di riconoscimento.

Per dubbi o informazioni, è attivo il numero verde Istat 1510. A livello locale, è possibile contattare l’Ufficio Comunale di Censimento ai numeri 045 8077871, 045 8077219 o 045 8077621, oppure scrivere all’indirizzo email censimento@comune.verona.it