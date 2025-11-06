Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    giovedì 6 Novembre
    Demo

    Investimento mortale in via Torbido

    Città 1 Min Read

    Oggi, poco dopo le 16, in via Torbido nei pressi del cimitero monumentale, un autocarro con targa austriaca proveniente da lungadige Galtarossa ha investito mortalmente una donna di 55 anni residente in borgo Venezia.

    A causa del sinistro il traffico è stato temporaneamente bloccato e poi fortemente rallentato per consentire i rilievi del nucleo Infortunistica della Polizia locale.

    In corso gli accertamenti psicofisici sul conducente e sui tempi di guida e riposo. La dinamica è in corso di accertamento da parte degli ufficiali e agenti intervenuti sul posto.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy