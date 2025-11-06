Investimento mortale in via Torbido

Oggi, poco dopo le 16, in via Torbido nei pressi del cimitero monumentale, un autocarro con targa austriaca proveniente da lungadige Galtarossa ha investito mortalmente una donna di 55 anni residente in borgo Venezia.

A causa del sinistro il traffico è stato temporaneamente bloccato e poi fortemente rallentato per consentire i rilievi del nucleo Infortunistica della Polizia locale.

In corso gli accertamenti psicofisici sul conducente e sui tempi di guida e riposo. La dinamica è in corso di accertamento da parte degli ufficiali e agenti intervenuti sul posto.