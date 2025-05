Nei quartieri la musica dei cantautori italiani

Torna “Quartieri in Musica”, l’iniziativa voluta e sostenuta dall’Assessorato al Decentramento del che quest’anno propone un percorso nella storia del cantautorato italiano con il concerto intitolato “Storie di ieri, voci di oggi”. Quattro serate in altrettante suggestive location estive dislocate in diversi quartieri della città, secondo il seguente calendario: giovedì 5 giugno 5^ Circoscrizione – Parco San Giacomo, Borgo Roma; giovedì 12 giugno 1^ e 3^ Circoscrizione – Giardino d’Estate, viale C. Galliano, 2; giovedì 19 giugno 8^ Circoscrizione – Castello di Montorio, via Castel Montorio, 10; mercoledì 25 giugno 4^ Circoscrizione – Forte Gisella, via Mantovana, 117.

Saranno presentati brani selezionati dal grande repertorio italiano storico e contemporaneo, da Lucio Dalla a Marco Mengoni, da Luigi Tenco a Madame. Un viaggio tra passato e presente per valorizzare la musica italiana, spaziando dalle sonorità pop-rock a momenti intimi in acustico con voci, chitarra e archi, dando spazio anche a inediti di giovani talenti che, ospiti, si alterneranno nelle serate.

I concerti, ideati e realizzati dall’impresa sociale veronese Fucina Culturale Machiavelli con la collaborazione di Giada Ferrarin, in arte Amaranto, e Gregorio Castellani, vedranno la presenza di un ensemble composto dalle voci di Francesco Valentini e Klaire, Marcella Mammone al violino, Giulia Fregolent alla viola, Martina Pilosio al violoncello, Gregorio Castellani alla chitarra, Amos Corradi al basso e Iacopo Migliorini alla batteria.

“Dopo il successo della prima edizione dedicata a Ennio Morricone, quest’anno proponiamo un viaggio tra i cantautori italiani di ieri e di oggi – spiega l’assessore al Decentramento Federico Benini-. Un modo per far conoscere ai cittadini e alle cittadine luoghi nuovi del territorio”.

Presenti in conferenza stampa i presidenti delle Circoscrizioni 3^ Riccardo Olivieri, 4^ Alberto Padovani, 5^ Raimondo Dilara e 8^ Claudia Annechini, insieme alla Fondatrice di Fucina Culturale Macchiavelli Rebecca Saggin e al musicista e ideatore del progeto Gregorio Castellani.

La rassegna si aprirà il 5 giugno presso il Parco San Giacomo di Borgo Roma con una serata inaugurale che celebra l’inizio di questo percorso musicale collettivo, caratterizzato da arrangiamenti curati e la forza espressiva di una formazione d’eccellenza.

Il 12 giugno presso il Giardino d’Estate, a pochi passi da San Zeno, ci sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani inediti di due ospiti, Klaire e Francesco Valentini. Una vetrina intima e potente, in cui le loro voci e le loro penne si intrecciano in un repertorio originale, personale e contemporaneo.

Per la terza serata, il 19 giugno, la rassegna si sposta al Castello di Montorio, dove si esibirà come ospite la cantautrice veronese Anna e l’Appartamento, alter ego musicale di Anastasia Brugnoli. Con una scrittura sincera e viscerale, e un sound che mescola poesia, ironia e introspezione, Anna ha conquistato pubblico e critica: finalista al Premio Bianca d’Aponte nel 2021 e autrice dell’album omonimo “Anna e L’Appartamento”, porterà in scena il suo mondo sonoro, accompagnata dalla band residente.

Gran finale il 25 giugno a Forte Gisella con ospite Nicolò Fagnani, cantautore, musicista e busker veronese. Con una voce calda e soul, influenzata dai grandi nomi della black music degli anni ’50, ’60 e ’70 – da Otis Redding ad Aretha Franklin – Nicolò porta sul palco la sua passione per la musica viva, autentica, e profondamente sentita. Un artista capace di trasportare il pubblico con pochi accordi e tanta anima.