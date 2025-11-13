Nuova rotatoria in Borgo Venezia, piu’ sicurezza per pedoni e veicoli

ncrocio pericoloso in borgo Venezia, sarà sostituito con una rotonda per mettere in sicurezza pedoni e veicoli. Lunedì prossimo 17 settembre avranno inizio, infatti, i lavori per la realizzazione della rotatoria in corrispondenza delle vie Quattro Stagioni, Fiumicello e Belviglieri, vista la pericolosità dell’incrocio corrispondente, privo di visibilità per i veicoli provenienti da via Belviglieri. Si tratta di un intervento da 300mila euro che prevede l’allungamento della ciclabile proveniente da viale Venezia e l’adeguamento dei percorsi pedonali, prima inesistenti, l’inserimento di aiuole verdi e l’implementazione della pubblica illuminazione, oltre a garantire maggiore fluidità dei flussi di veicoli.