Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    giovedì 13 Novembre
    Demo

    Nuova rotatoria in Borgo Venezia, piu’ sicurezza per pedoni e veicoli

    Città 1 Min Read

    ncrocio pericoloso in borgo Venezia, sarà sostituito con una rotonda per mettere in sicurezza pedoni e veicoli. Lunedì prossimo 17 settembre avranno inizio, infatti, i lavori per la realizzazione della rotatoria in corrispondenza delle vie Quattro Stagioni, Fiumicello e Belviglieri, vista la pericolosità dell’incrocio corrispondente, privo di visibilità per i veicoli provenienti da via Belviglieri. Si tratta di un intervento da 300mila euro che prevede l’allungamento della ciclabile proveniente da viale Venezia e l’adeguamento dei percorsi pedonali, prima inesistenti, l’inserimento di aiuole verdi e l’implementazione della pubblica illuminazione, oltre a garantire maggiore fluidità dei flussi di veicoli.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy