Presentata a Roma Fieragricola 2024. Sindaco Damiano Tommasi: “Momento di buone pratiche, grandi responsabilita’ e nuove sfide”

Si è svolta questa mattina a Roma all’Hotel Parco dei Principi la conferenza stampa di presentazione della 116ª edizione di Fieragricola, la rassegna internazionale di agricoltura che si svolgerà dal 31 gennaio al 3 febbraio.

Nei quattro giorni di manifestazione Verona accoglierà 820 espositori provenienti dall’Italia e da 20 Paesi esteri e sarà al centro di temi quali: meccanica agricola, zootecnia, colture specializzate, energie rinnovabili, chimica verde, servizi, multifunzionalità delle imprese agricole e tecnologie hi-tech per la crescita dell’agricoltura sostenibile.

Il Sindaco di Verona Damiano Tommasi, intervenuto alla presentazione, ha sottolineato: “Siamo qui per celebrare 116 anni di storie e persone che hanno lavorato e ci hanno consegnato Fieragricola, uno degli eventi di punta di calendario fieristico che ogni anno rende Verona meta da tutto il mondo. È proprio questa dimensione internazionale che rafforza il senso di responsabilità al fine di rendere la nostra città attrattiva e ricettiva per i grandi eventi.

È una sfida sia in termini di accoglienza, sia per quanto riguarda le riflessioni in merito all’evoluzione del mondo dell’agricoltura, con un pensiero rivolto ai suoi lavoratori. Abbiamo davanti ai nostri occhi temi importanti quali il cambiamento dei processi di lavoro, la digitalizzazione, la transizione ecologica. Quest’ultimo ci è particolarmente caro in quanto come Amministrazione abbiamo recentemente realizzato proprio un piano per la transizione ecologica e siamo il primo Comune ad averlo fatto.

Il valore aggiunto di questa importante manifestazione è far convergere a Verona non solo mezzi, prodotti e aziende, ma portare un pensiero innovativo che costituisce un valore aggiunto per la nostra città.

Il mio auspicio è che anche quest’anno Fieragricola sia un momento di incontro di esperienze e sfide che ci vedono impegnati in prima linea come Amministrazione, anche alla luce dell’impatto sul territorio”.

Alla conferenza sono intervenuti il presidente di Veronafiere Federico Bricolo, il sottosegretario all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Forestazione Patrizio Giacomo La Pietra, il direttore commerciale di Veronafiere Raul Barbieri, e il direttore scientifico di Fieragricola Marino Berton. Ha moderato il giornalista Gianluca Semprini.