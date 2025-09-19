Selezioni uniche tra i Comuni di Verona, Vicenza e Padova. Al via per la prima volta nuove modalità di reclutamento del personale

Pubblicato il primo avviso per la formazione di un elenco degli idonei per il reclutamento di Istruttori tecnici per lavorare nei Comuni di Verona, Vicenza e Padova. Una nuova collaborazione fra enti per velocizzare i tempi di reclutamento e ridurre i costi delle procedure di selezione. Ottima opportunità, innanzitutto per i cittadini delle tre città, perché consente ai candidati, anziché di dover partecipare a tre procedure, di prender parte solo ad un’unica prova di selezione di idoneità, potendo successivamente concretizzare le possibilità di assunzione, secondo le proprie preferenze, partecipando agli interpelli indetti dai vari enti.

Importante passo avanti verso una nuova modalità di reclutamento per i Comuni di Verona, Vicenza e Padova che a luglio scorso si sono convenzionati per collaborare nella selezionare del personale da inserire nei propri uffici.

Le selezioni uniche sono una modalità di reclutamento innovativa, che risponde a principi di economicità e semplificazione dell’azione amministrativa e promuove la solidarietà fra enti.

La norma – art. 3 bis del D.L. n. 80 del 2021- consente agli enti locali di organizzare e gestire, in forma aggregata, selezioni per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione, sia a tempo indeterminato che determinato.

Il Comune di Vicenza, quale Ente Capofila, ha pubblicato in questi giorni un avviso per la formazione di elenchi di idonei per l’assunzione di professionalità tecniche, che potranno essere inseriti nei vari ambiti specialistici (lavori pubblici, mobilità, trasporti, infrastrutture, edilizia, urbanistica, ambiente e patrimonio) dei Comuni di Verona, Vicenza e Padova.

Dal punto di vista operativo, la selezione unica si articola in una prima fase volta a individuare ad opera del Comune di Vicenza un elenco di candidati idonei.

Questa prova ha un contenuto generale sul diritto amministrativo e la normativa degli enti locali e potrà comprendere la conoscenza dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse, della conoscenza della lingua inglese ma anche test volti a verificare le capacità trasversali come il ragionamento logico, verbale, numerico, astratto, spaziale.

Una volta formato l’elenco di idonei, di validità triennale, seguiranno specifici interpelli, indetti dai Comuni di Verona, Vicenza e Padova, cui potranno partecipare i candidati inseriti nell’elenco stesso, finalizzati all’assunzione nei rispettivi Comuni. Tali interpelli mireranno a verificare la corrispondenza tra le competenze specifiche dei candidati e quelle richieste dal ruolo da ricoprire, comprese le competenze trasversali c.d. soft skills.

A differenza del sistema tradizionale di reclutamento, le selezioni uniche attraverso la fase di interpello realizzano l’incontro tra domanda e offerta di lavoro mirata a ricoprire una esigenza professionale di uno degli enti aderenti alla convenzione e resa nota agli idonei che partecipano a questa fase.

Gli elenchi degli idonei, validi per 3 anni dalla prima approvazione, saranno aggiornati annualmente, per consentire l’inclusione di nuovi candidati.