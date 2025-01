Temporaneamente sospeso l’ingresso a 1 euro alla Casa di Giulietta la prima domenica del mese

Il provvedimento è mirato a contrastare i fenomeni di affollamento turistico tramite una scelta semplice e realistica

L’ amministrazione comunale, nell’anno che precede le Olimpiadi invernali di Milano – Cortina e in coincidenza con lunghi periodi di chiusura alla visita dell’anfiteatro Arena, ha deciso di sospendere, in via temporanea, la promozione che consente di accedere alla Casa di Giulietta alla tariffa simbolica di 1 € nella prima domenica del mese.

Tale promozione, nella città di Verona, è attiva nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo: quindi già oggi viene adottata in un’ottica di destagionalizzazione dei flussi di visitatori. Negli stessi mesi peraltro viene mantenuta la promozione “prima domenica, 1€” per i musei di Castelvecchio, archeologico al Teatro Romano, Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, degli affreschi Cavalcaselle, Lapidario Maffeiano e Storia Naturale.

“La casa di Giulietta – spiega l’assessora alla cultura Marta Ugolini – con la chiusura dell’Arena diventa il luogo che attrae il maggior numero di visitatori. Tuttavia essa è caratterizzata da spazi di dimensioni molto limitate. Si tratta quindi di evitare affollamenti eccessivi, che possono creare disagi per i visitatori stessi, ma anche per i residenti e i commercianti della zona. E’ già accaduto, in occasione di alcune domeniche a 1 €, che si siano verificati momenti di forte congestione ed episodi di irruenza tra i visitatori. E’ evidente che la soluzione definitiva non potrà che derivare dalla messa a regime dell’accesso a Casa e Cortile di Giulietta, a pagamento e dietro prenotazione. A questa soluzione – precisa Ugolini – si sta lavorando da più di un anno con i privati e non si tratta di un percorso semplice, come potrebbe sembrare dall’esterno. Intanto che i profili culturali, autorizzativi, economici e fiscali del nuovo accesso verranno messi a punto, si adottano misure di contenimento nei momenti più critici. La decisione che sospende la promozione alla Casa di Giulietta anche nei mesi invernali è più che altro di buon senso e risulta immediatamente praticabile”.