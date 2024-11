Verona citta’ dei bambini e delle bambine. Domani la tavola rotonda con le proposte per migliorare servizi e attivita’

In occasione della Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, il Comune con l’Associazione Cini Italia e Il Melograno organizzano una tavola rotonda per riflettere e proporre soluzioni insieme ai genitori e ai soggetti interessati.

Come rendere Verona sempre più una città a misura di bambino/a? Come migliorare i servizi primari sanitari, scolastici, sociali, giudiziari? Come creare anche spazi fisici e naturali pensati con sguardo di bambina e bambino?

Parte da questi quesiti la riflessione che il Comune, ‘Il Melograno’ e ‘CINI Italia’, associazioni presenti sul territorio e impegnate da decenni nella promozione dei diritti dei bambini in Italia e in India, vogliono offrire in occasione dei 35 anni dal pieno riconoscimento dell’universo infanzia nella Storia dell’umanità. Le scelte politiche per l’effettivo riconoscimento dei diritti dei bambini e delle bambine, nel pubblico e nel privato, vanno sempre più prese ‘con’ loro, non solo ‘per’ loro, chiamando i giovani cittadini a contribuire attivamente alle scelte e ascoltandoli.

Partendo dalla realtà della casa, fino a quella della città, e oltre del Paese, con l’orizzonte del mondo, l’incontro si interroga su come rendere l’ambiente sociale, culturale, naturale in cui il bambino e la bambina, con particolare attenzione all’età 0-10, crescono e vivono il mondo dei diritti realizzati, perché un mondo pensato per i più piccoli è anche un mondo più inclusivo per tutti, soprattutto i più deboli.

L’appuntamento, rivolto a operatori del mondo dell’infanzia e ai genitori è per domani, martedì 19 novembre alle ore 15 nella sala Arazzi del Comune con l’incontro “Una Casa, una Città, un Paese, un Mondo a misura di bambino e di bambina”. La celebrazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, sarà l’occasione per generare occasioni concrete di partecipazione attiva per i minorenni che, privi di diritto al voto, hanno tuttavia riconosciuto il diritto a condividere i processi decisionali che impattano la loro vita.

Un incontro cui parteciperà anche il sindaco Damiano Tommasi. La tavola rotonda affronterà questioni legate ai diritti dei piccoli, la situazione demografica del Comune di Verona, le esperienze e i progetti realizzati in India, il diritto al gioco, le proposte delle famiglie che hanno partecipato ai laboratori organizzati dall’associazione Melograno e Cini Italia.

“Questa è un’occasione importante per riflettere insieme, tutti gli attori della città, su come possiamo porci in ascolto dei più piccoli, della loro voce e delle loro esigenze – afferma l’assessora alle Politiche educative Elisa La Paglia-. Anche il lavoro fatto di ascolto dei genitori va nella direzione di poter ascoltare la città con lo sguardo dei più piccoli. E da qui emergono bisogni specifici a cui ciascun assessorato, ecco perché ci sarà la presenza del sindaco Damiano Tommasi, ogni settore dell’amministrazione può declinare la propria attività verso i bisogni e i dritti dei più piccoli, ma tutti gli stakeholders della città sono chiamati a farlo, perché siamo tutti parimenti coinvolti”.

“La nostra organizzazione Cini lavora in India e in particolare nelle zone più marginali e povere – ha detto al presidente Cini Italia Eliana Reggio-. Nell’assicurare i diritti di tutti i bambini e le bambine il ruolo del Comune è fondamentale, perché è a livello locale che è possibile realizzare questi diretti, all’interno delle famiglie, nei territori, nei servizi, nella comunità locale. Quindi il ruolo dell’Amministrazione e degli altri partner diventa fondamentale”.

“Domani Il Melograno porterà le voci dei genitori – ha aggiunto la presidente Maria De Guidi-. Insieme a Cini abbiamo organizzato dei laboratori in cui sono state ascoltate le problematiche di genitori con bambini e bambine piccole cercando di proporre soluzioni possibili per la nostra città”.

“Tra le esigenze emerse, vi è anzitutto la necessità di spazi messi a sistema per creare una relazione a tutti i livelli, tra genitori stessi, tra generazioni diverse, nel quartiere e nel più ampio contesto cittadino, sia declinandoli in spazi verdi all’aperto ma anche in strutture definite come la scuola e le circoscrizioni”, ha anticipato la direttrice di Cini Italia Monica Locatelli.

La Convenzione sui diritti dell’infanzia riconosce che le persone in età compresa tra 0 e 18 anni sono a pieno titolo portatori di diritti umani, indipendentemente da razza, colore, religione, genere, lingua, origine nazionale o sociale, nascita, o altro tipo di retroterra personale o sociale. I bambini e le bambine hanno diritto alla sopravvivenza, allo sviluppo, alla tutela e alla partecipazione. È dovere dei genitori e dello Stato garantire i diritti dell’infanzia, anche attraverso gli enti locali, più prossimi sia ai bambini che alle famiglie.

Programma tavola rotonda

Il Sindaco Damiano Tommasi aprirà l’incontro con i saluti istituzionali e l’Assessora alle Politiche Educative, Salute e Servizi di prossimità Elisa La Paglia introdurrà i lavori. Interverranno, poi la Sen. Tiziana Valpiana, Fondatrice e Presidente Onoraria de Il Melograno e di CINI Italia, sul tema dei diritti dell’infanzia; Elena Zenga, Responsabile Ufficio Statistica del Comune di Verona, sulla condizione dei bambini a Verona; Eliana Riggio, Presidente CINI Italia e consulente UNICEF, sulle città e comunità a misura dei bambini in Italia e nel mondo e Samir Chaudhuri, Fondatore e Segretario di Child in Need Institute (CINI), sulle reti comunitarie di protezione dell’infanzia in India; Angelika Stuefer, Direttrice VKE – Associazione Campi Gioco e Ricreazione, sul diritto al gioco delle bambine e dei bambini negli spazi verdi e nella città. Maria De Guidi, Presidente de Il Melograno – Verona, e Monica Locatelli, Direttrice CINI Italia, da tempo impegnate in laboratori sulla città a misura di bambino/a con le famiglie, rappresenteranno il punto di vista dei genitori sulla Verona che desiderano per i loro figli. Lo sguardo pubblico e istituzionale sull’infanzia da parte dell’Assessora La Paglia aprirà gli interventi del pubblico. Modera l’incontro Valeria Benatti, giornalista e scrittrice di origine veronese e milanese d’adozione.

Info e programma: https://ciniitalia.org/2024/10/31/un-evento-a-verona-per-parlare-delle-citta-a-misura-di-bambino-e-bambina/

“Il Melograno – Centro Informazione Maternità e Nascita” è un’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro che opera nel campo dell’informazione, sostegno e accompagnamento durante i primi mille giorni, dall’inizio della gravidanza ai primi anni di vita del bambino o bambina.

Dal 1981 a Verona ha creato un luogo in cui migliaia di famiglie hanno condiviso la scelta e il cammino verso il divenire genitori e l’accoglienza dei nuovi nati, espandendosi successivamente su tutto il territorio nazionale.

L’Associazione attribuisce valore primario alla relazione tra famiglie, valorizzando la condivisione di saperi teorici e pratici, perché le scelte individuali possano essere informate e consapevoli.

Child in Need Institute (CINI) è un’organizzazione non governativa fondata a Calcutta, India nel 1974 dal medico pediatra Samir Chaudhuri per intervenire sulla grave condizione di donne e bambini poveri, che vivono nelle baraccopoli e nei villaggi intorno a Calcutta e nella vasta regione circostante.

Oggi CINI lavora in 6 stati indiani, attraverso circa 1500 operatori locali, nei settori della salute, della nutrizione, dell’educazione e della protezione dell’infanzia, raggiungendo un bacino di utenza di 10 milioni di persone che versano in condizioni di forte disagio socio-economico. CINI Italia è la sede operativa di CINI in Italia.