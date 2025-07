Verona Comune virtuoso nell’emersione dell’evasione

Assessore al Bilancio, Michele Bertucco: “il gettito recuperato dai tributi Imu e Tari va poi a finanziare i servizi ai cittadini e alle cittadine erogati attraverso i fondi del bilancio comunale”

Verona è tra i Comuni virtuosi per l’emersione dell’evasione su Imu e Tari.

Il gettito dell’imu ordinario è stato nel 2023 accertato euro 85.498.188,43 e nel 2024 accertato euro 87.042.021,57. Il gettito imu derivante dal recupero dell’evasione è aumentato del 44% nel 2024: nel 2023 l’accertato è stato pari a 3.015.495,13 milioni di euro contro i 4.345.039,95 del 2024. Si tratta di un aumento percentuale del recuperato ben superiore a quello medio indicato dalla Corte dei Conti e pari al 12,5%, citato dal Sole 24 Ore odierno.

Quanto al gettito della Tari, la cui riscossione è affidata a Solori, esso è stato di 54.131.208,69 nel 2024 contro i 50.136.536,63 del 2023. Nel 2024 l’evasione accertata è stata di 2.491.409,54 contro l’1.348.983,17 del 2023. La riscossione è quindi aumentata dell’84% contro il 15,6% indicato dalla Corte dei Conti sulla gestione finanziaria degli enti locali.

“Gli importi legati al recupero dell’evasione – afferma l’assessore al Bilancio, Michele Bertucco – sia Imu che Tari confermano la particolare attenzione del Comune nel sistema di recupero di fondi che rappresentano una voce fondamentale nella gestione del bilancio comunale. Se poi analizziamo l’ammontare delle somme accertate nel 2024 sul 2023, esse dimostrano ancora di più come ci sia una costante attenzione proprio per evitare che i mancati pagamenti delle tasse comunali finiscano per causare l’imposizione di altri importi sui contribuenti corretti. L’Imu rappresenta il gettito più importante per il Comune di Verona, come per tutti gli enti locali. Sottolinea come la capacità del Comune con Solori recuperare fondi evasi che vanno poi a finanziano i servizi ai cittadini e alle cittadine erogati attraverso i fondi del bilancio comunale”.