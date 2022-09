Morto Andrea Riello, imprenditore veronese ed ex Presidente di Confindustria Veneto. Il cordoglio delle istituzioni

1° comunicato del Governatore Zaia

“La notizia della morte improvvisa di Andrea Riello mi colpisce e mi addolora profondamente. Era un uomo e un imprenditore di grande valore e visione, capace di creare un’impresa leader nel suo settore. Era sempre con il sorriso. Un imprenditore illuminato e impegnato che ho avuto modo di conoscere e apprezzare, in particolare quando aveva assunto la Presidenza di Confindustria Veneto. La sua scomparsa, così inaspettata, lascia un vuoto difficile da colmare”.

Così il Presidente della Regione del Veneto commenta la scomparsa dell’imprenditore veronese Andrea Riello, amministratore delegato di Riello Sistemi spa e già Presidente di Confindustria Veneto, spentosi improvvisamente questa mattina mentre si trovava al lavoro nella sua azienda a Minerbe.

“In questo momento di dolore, voglio rivolgere alla famiglia Riello e a tutte le persone che lavorano nella sua azienda la mia vicinanza personale ed il cordoglio della Regione del Veneto” conclude il Governatore.

2° comunicato del Governatore Zaia

“La notizia di Andrea è sconvolgente – aggiunge il Governatore del Veneto -. La prima cosa che mi viene in mente di lui è la sua estrema disponibilità e la grande voglia di fare, la voglia di vivere che esprimeva. Penso a quanto si è dedicato a favore della comunità. L’ho conosciuto quando era Presidente degli industriali del Veneto e poi ho continuato a sentirlo. Veramente se ne va un caposaldo, un punto di riferimento della nostra comunità imprenditoriale ma non solo”.

“Ribadisco la mia vicinanza alla moglie e ai figli, e a tutte le persone che gli hanno voluto bene” conclude il Presidente della Regione.

Comunicato del Sindaco di Verona, Tommasi

Il sindaco di Verona esprime tutta la sua vicinanza e quella della comunità veronese alla famiglia per l’improvvisa scomparsa di Andrea Riello, stimato imprenditore, riconosciuto per grande intelligenza e umanità, sul lavoro come nei rapporti personali.

Comunicato del Sindaco di Venezia, Brugnaro

Appresa la notizia della morte improvvisa di Andrea Riello, imprenditore ed ex presidente di Confindustria Veneto, il sindaco di Venezia ha rilasciato la seguente dichiarazione di cordoglio:

“Oggi il mondo dell’imprenditoria veneta perde un uomo che ha saputo, con la Sua vita, con il Suo impegno e con il Suo lavoro, non solo dare lustro alla sua azienda, ma anche rappresentare tutti noi imprenditori negli anni in cui ha guidato la Confindustria Veneto.

La perdita di Andrea è una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno ed è stata appresa con grande tristezza da tutte quelle persone che, come me, lo conoscevano, lo stimavano e che ne terranno sempre vivo il ricordo.

Andrea sarà sempre un esempio concreto di imprenditore, figlio della Terra Veneta, che ha voluto mettersi in gioco non solo per far crescere e prosperare l’azienda che con orgoglio aveva ricevuto, assieme ai fratelli, in eredità dal padre Pilade, ma anche perché il mondo dell’imprenditoria veneta avesse quel riconoscimento a livello nazionale che giustamente le spettava e le spetta ancor oggi. A tutta la famiglia di Andrea Riello arrivi il cordoglio mio personale e dell’intera Città di Venezia”.

Comunicato di Traguardi (Consiglio comunale Verona)

Con la sua azienda, Andrea Riello ha contribuito allo sviluppo del nostro territorio e dato lavoro a tantissimi veronesi. Le sue origini e la sua storia professionale sono fatte di intuizioni, lungimiranza e attaccamento alla comunità locale. Figure come la sua rappresentano l’essenza stessa della laboriosità e del fare impresa. Ci rattrista la notizia della sua scomparsa improvvisa e prematura, ed esprimiamo vicinanza alla famiglia, ai dipendenti e ai collaboratori.

Comunicato della deputata Alessia Rotta (PD)

“Esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia Riello per la scomparsa improvvisa e prematura di Andrea, persona di grande valore che con l’azienda di famiglia è stato protagonista di primo piano dell’economia veronese. Da uomo e imprenditore legato al territorio, anche alla guida di Confindustria Veneto, ha contribuito con la sua visione e il suo impegno a dare lustro alla nostra città”.