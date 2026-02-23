Polizia di Verona – Delegazione della Polizia del Qatar in visita alla Questura in occasione della Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina

Nel quadro della collaborazione, in attuazione dell’Accordo di cooperazione sottoscritto dal Ministro dell’Interno italiano e dall’omologo dello Stato del Qatar, una delegazione delle forze di polizia di quel Paese, composta dalla Lekhwiya e dalla Polizia Nazionale, è giunta ieri a Verona in occasione della Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

Il contingente, composto da 22 unità, supportato da personale dell’Area di Staff – Relazioni Internazionali – del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha operato in uniforme in affiancamento alla Polizia di Stato con funzioni di osservazione dei servizi di prevenzione, controllo del territorio e gestione dell’ordine pubblico in occasione dei grandi eventi. L’attività si inserisce nel quadro delle iniziative volte a rafforzare la collaborazione tra i due Paesi e a favorire lo scambio di buone prassi nella gestione dei grandi eventi internazionali.

Nel corso della giornata, il personale della polizia qatarina è stato accolto dai vertici della Questura di Verona che durante un briefing hanno illustrato il sistema di sicurezza predisposto per l’evento olimpico e le modalità di coordinamento interforze adottate sul territorio.

La delegazione è stata poi trasferita all’area adiacente l’Arena dove ha osservato il personale della Questura impegnato nello svolgimento dei servizi predisposti per la gestione dell’evento.

Il contingente qatarino ha espresso un sincero apprezzamento per l’accoglienza e la professionalità della Polizia di Stato, nello stesso tempo è stato notato un significativo interesse e curiosità da parte della cittadinanza per la presenza congiunta delle uniformi.