Polizia di Verona – Il Questore di Verona incontra i nuovi agenti in prova assegnati alla Questura di Verona. Insediato anche il nuovo Dirigente della Squadra Mobile scaligera, il Vice Questore Dott. Francesco Garcea

“Cari colleghi, abbiate bene a mente che nessun atto di gentilezza è mai sprecato”: con queste parole il Questore Massucci ha accolto i 10 neo agenti in prova assegnati, a partire da lunedì scorso, alla Questura di Verona.

Rivolgendosi ai colleghi più giovani, il Questore ha voluto sottolineare quei valori che – fino all’ultimo momento in cui hanno indossato l’uniforme della Polizia di Stato – hanno ispirato i nostri Caduti, “uomini normali che hanno fatto cose straordinarie e che devono essere sempre il nostro faro”, l’esempio a cui ciascun poliziotto deve ispirarsi nel servire quotidianamente la comunità con disciplina e onore. Il Questore ha sottolineato agli agenti l’importanza della consapevolezza del ruolo che rivestono e della sua declinazione nel quotidiano con professionalità, cortesia e rigore.

Con queste parole, il Dott. Massucci ha salutato i giovani poliziotti arrivati sul territorio veronese rivolgendo loro i suoi migliori auguri per l’inizio di questa nuova fase del loro percorso professionale, fiducioso della professionalità e dell’impegno che dimostreranno ogni giorno per onorare insieme il giuramento di servire con disciplina e onore.

Nei giorni scorsi si è insediato anche il nuovo Dirigente della Squadra Mobile scaligera, il Vice Questore della Polizia di Stato dott. Francesco Garcea, che ha preso il testimone lasciato dal dott. Carlo Bartelli – promosso Primo Dirigente e trasferito presso la Questura di Genova.

Nato a Catanzaro il 9 aprile 1981, il Dott. Francesco Garcea dopo la maturità classica, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Catanzaro e, successivamente, la specializzazione per le professioni forensi, ottenendo altresì l’abilitazione alla professione di avvocato.

Entrato nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza nel dicembre del 2006, dopo il corso di formazione presso La Scuola Superiore della Polizia di Stato, è stato assegnato alla Questura di Verbania Cusio Ossola dove ha svolto l’incarico di Dirigente delle Volanti e poi di dirigente della Squadra Mobile.

Nel 2012 è stato trasferito sempre come dirigente della squadra Mobile alla Questura di Pavia dove, negli otto anni di permanenza, ha legato il suo nome a importanti indagini tra le quali, l’arresto di tre cittadini albanesi per il duplice omicidio di due connazionali a Vigevano maturato nell’ambiente della droga e dello sfruttamento della prostituzione; l’individuazione e l’arresto degli autori della rapina e tentato omicidio all’interno di una gioielleria nel centro di Pavia; l’arresto di un cittadino moldavo responsabile del tentato omicidio della consigliera comunale Elena Madama; l’indagine che ha permesso di deferire all’Autorità Giudiziaria 48 persone responsabili di plurimi furti all’interno della mensa dell’Ospedale San Matteo; l’indagine che ha scoperchiato nel 2018 gravi episodi di maltrattamenti e lesioni personali di degenti di una R.S.A. della Provincia.

Dal 2020 ha ricoperto l’incarico di Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Monza e della Brianza dove ha svolto importanti indagini che hanno portato allo smantellamento di grandi piazze di spaccio createsi in pieno centro cittadino. Le più importanti sono state l’indagine “Dedalo” che ha portato all’arresto di 60 persone per spaccio di stupefacenti e l’indagine “Icaro”, grazie alla quale sono state tratte in arresto altre 35 persone sempre per traffico di stupefacenti, restituendo, così, alla comunità zone della città dominate e controllate, completamente, dalle bande dei criminali.

Il 21 maggio 2022 è stato insignito del “Premio Legalità 2022” conferito dalla Fondazione Antonino Caponnetto per l’attività svolta negli anni in cui ha rivestito l’incarico di Dirigente della Squadra Mobile di Pavia.

Il Dott. Garcea, nel corso della sua esperienza professionale, ha svolto numerosi corsi di formazione: 7° Ciclo del corso di Qualificazione in Tecniche Investigative e Tecnico scientifiche riservato ai Funzionari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia; 4° Ciclo del Seminario “Violenza di genere” Riservato a Dirigenti delle Divisioni Anticrimine e Funzionari delle Squadre Mobili organizzato presso la Scuola Superiore di Polizia; Protocollo investigativo di acquisizione di immagini da sistemi di videosorveglianza pubblici e privati- corso monotematico per Funzionari svoltosi presso la Scuola Superiore di Polizia. In ultimo, dal settembre 2023 al giugno 2024 ha frequentato il Corso di Alta formazione presso la Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia conseguendo il master in Sicurezza, Coordinamento Interforze e Cooperazione Internazionale.

Questa mattina il Dott. Francesco Garcea ha incontrato il Procuratore della Repubblica di Verona, Dott. Raffaele Tito e, in un clima di rinnovata armonia e collaborazione, tutti i Sostituti Procuratori della Repubblica presenti.

Al Dott. Francesco Garcea vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte del Questore e di tutti i funzionari della Questura.