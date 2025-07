Accattoni molesti e lavavetri, interventi nella serata e nella notte in via Albere e nel Piazzale della Stazione: allontanate 21 persone

Le pattuglie della Polizia Locale nelle ultime 24 ore hanno allontanato 21 cittadini rumeni, componenti di 4 famiglie che da mesi sono presenti ai semafori e in centro città quali accattoni molesti e lavavetri. I due servizi hanno permesso di liberare via Albere e le pensiline ATV di piazzale XXV Aprile. I 21 cittadini sono stati sanzionati ai sensi del Regolamento di polizia urbana, con ordine di allontanamento per 48 ore.

Complessivamente le 21 persone hanno accumulato nella loro permanenza a Verona 856 verbali, di cui nessuno è stato pagato, mentre nessun Daspo può essere loro notificato non essendo soggetti socialmente pericolosi, a riprova dell’assenza di strumenti legislativi idonei a contrastare questi fenomeni che permettono di guadagnare anche 500 euro giorno a nucleo familiare, soprattutto da turisti presenti in città in questi giorni.