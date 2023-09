Arrestato scippatore in centro dalla Polizia Locale. Giudice dispone la misura cautelare del carcere su richiesta del Pubblico Ministero

Lotta al degrado in centro e nuovo arresto da parte degli agenti del Reparto Territoriale della Polizia Locale che hanno arrestato un cittadino marocchino, 36enne, irregolare sul territorio nazionale e già gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, che ieri sera verso le 23 ha scippato, strappando di mano due borse in piazza Erbe, due turiste 20enni. Le ragazze hanno iniziato a rincorrere l’uomo, richiamando l’attenzione di una pattuglia antidegrado, già presente in zona che ha iniziato un inseguimento prima in auto e poi a piedi bloccando l’uomo in via Nizza. Immediatamente venivano restituite le borse alle turiste, contenenti telefono cellulare, portafoglio e denaro contante. L’uomo ha anche dichiarato false generalità, e grazie alla polizia scientifica e al fotosegnalamento è stato possibile individuare l’esatta identità. Addosso l’uomo aveva una piccola “ferramenta” con due set di chiavi a brugola multi utensili, una pinza multiuso con accessori vari tra cui un coltellino, una tessera in plastica con coltellino svizzero e multi tool estraibile, due chiavi a brugola, strumenti dei quali non sapeva giustificare il possesso. Su richiesta del pubblico ministero Eugenia Bertini, dopo la convalida, il giudice Enrico Zuccon ha disposto la misura cautelare in carcere, alla luce dei “numerossissimi ed anche recenti precedenti penali e di polizia”, dando anche i termini a difesa per l’udienza fissata per il prossimo 10 ottobre.

L’assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi commenta: “scippare due turiste in centro è un fatto grave ma grazie al rapido intervento degli agenti della polizia locale è stato possibile assicurare alla giustizia l’autore; i piani coordinati di vigilanza in centro stanno dando i risultati in termini di risposte tempestive, con ulteriore lavoro per la polizia locale, a garanzia di vacanze sicure per chi viene nella nostra città”.