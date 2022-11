E’ di due feriti non gravi il sinistro stradale avvenuto oggi alle 15.30 in Tangenziale Sud sulla rampa di uscita di Forte Tomba, dove una Renault Megane sw ha imboccato contromano la rampa di accesso alla tangenziale, urtando frontalmente una Volkswagen t cross che transitava nella corsia di uscita. Sul posto la Polizia Locale e due mezzi del SUEM 118. La viabilità è temporaneamente bloccata. In corso i rilievi anche per verificare le condizioni psicofisiche dei coinvolti.