Gravissimo incidente stradale nella notte a Verona un morto e due feriti in prognosi riservata

La Polizia Locale di Verona è intervenuta questa notte, poco dopo l’una, per un sinistro stradale mortale in viale Galliano. Una Fiat Punto, con provenienza da corso Milano, si è scontrata frontalmente con una Toyota dopo aver invaso le due corsie opposte in direzione di viale Colombo. Il bilancio è molto pesante con un passeggero della Toyota, un veronese 61enne deceduto, mentre risultano feriti il conducente e altri due passeggeri, di cui due donne in prognosi riservata. Ha evitato la collisione una Fiat Panda. Sono in corso gli accertamenti sullo stato psicofisico del conducente, 23enne, residente in città, dell’auto che ha provocato il sinistro, mentre è stato avvisato il pubblico ministero di turno che ha disposto il sequestro dei veicoli. La strada è rimasta chiusa fino alle sei di questa mattina.

Aggiornamento

Sono fuori pericolo di vita, le due donne rimaste coinvolte nel sinistro della scorsa notte in viale Galliano e portate in gravi condizioni all’ospedale di Borgo Trento. Assieme al conducente della Toyota sono ricoverati al Polo Confortini con vari traumi e fratture. I tre viaggiavano assieme al 61enne deceduto sul colpo, dopo essere stato centrato da una Fiat Punto che procedeva contromano, e alla cui guida si trovava un 23enne, neopatentato, ora indagato per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali aggravate.