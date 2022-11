Incidenti stradali in zona sud tra via Vigasio e Viale del Lavoro

Due gravi incidenti stradali sono avvenuti questo pomeriggio in città. Il primo alle 16 in via Vigasio all’altezza del ponte sulla ferrovia dove per un sorpasso azzardato da parte di una autovettura è avvenuto uno scontro frontale che ha visto il coinvolgimento di un’altra autovettura e un mezzo pesante. Si tratta di una Chevrolet Matiz, una Opel Mokka e un Iveco. Un ferito grave è stato intubato sul posto dal personale sanitario del SUEM 118, altri due feriti meno gravi sono stati tutti portati presso l’ospedale di Borgo Roma. Via Vigasio è rimasta chiusa per oltre due ore, a causa anche dei liquidi persi dai veicoli coinvolti nello scontro, con gravi ripercussioni per la viabilità della zona sud nell’ora di punta. Altro incidente con gravi ripercussione sul traffico, in viale del Lavoro per un investimento di pedone verificatosi all’incrocio in via Garbini.