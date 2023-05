Individuato l’autore di danneggiamenti alla videosorveglianza cittadina

Un veronese 48enne, residente in città è stato sorpreso dal Nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Locale ad oscurare con una vernice spray le telecamere di videosorveglianza del sottopasso di viale Piave. Nello scorso mese di aprile era già riuscito, in ben due occasioni, in giorni ed orari diversi a danneggiare l’impianto collegato con la centrale operativa di via del Pontiere, ma alla terza ha trovato ad attenderli gli agenti che lo hanno segnalato alla Procura della Repubblica. Rimangono ignoti i motivi dei gesti che sono costati anche una attività di ripristino da parte di AGSM. L’area è sottoposto da controlli frequenti da parte dei Vigili di Quartiere ed è intervenuta anche AMIA con una pulizia straordinaria, su richiesta di alcuni residenti della zona, con una sanificazione del sottopasso, utilizzato sempre più frequentemente dai pedoni anche in occasione delle varie fiere.