Intervento della Polizia Locale nelle case Ater di via Zancle: liberate due unità immobiliari. Un denunciato per occupazione abusiva

A seguito di denuncia da parte di Ater, questa mattina il reparto territoriale della polizia locale è intervenuto in via Zancle, dopo la segnalazione di occupazione abusiva di due appartamenti da parte di persone non autorizzate. Un uomo di 29 anni, è stato denunciato per occupazione di edifici e danneggiamento dell’appartamento. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per aprire la porta a cui era stata cambiata la serratura. Le unità cinofile hanno rinvenuto una decina di grammi di hashish nel giardino condominiale. I controlli proseguiranno grazie alla collaborazione di Ater che rientra così in possesso di due appartamenti, che potranno essere subito riassegnati.