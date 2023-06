Investimento pedone a San Giorgio: Polizia Locale ricerca pirata stradale

Il Nucleo Infortunistico della Polizia Locale è alla ricerca del pirata stradale che lo scorso 1.giugno ha investito sulle strisce pedonali di piazzetta San Giorgio una donna 49enne, che ha riportato varie fratture con prognosi di 40 giorni.

Il sinistro avvenuto poco prima delle 19, con investimento di pedone su attraversamento pedonale, è stato provocato da un motociclo Yamaha T MAX di colore scuro, condotto da un uomo sui 30 anni, con carnagione scura, che si è subito allontanato poco dopo l’accaduto, senza che nessuno dei testimoni presenti sul posto abbia annotato il numero di targa. Il motociclo percorreva la piazzetta San Giorgio in direzione di via Mameli e sorpassava i veicoli in colonna sulla sua corsia di marcia. I veicoli si erano fermati per far attraversare una signora sull’attraversamento pedonale, da destra verso sinistra rispetto la loro direzione di marcia. La signora veniva investita circa a centro strada e riportava lesioni per le quali veniva ricoverata presso l’ospedale Civile Maggiore di Verona con prognosi di gg. 40 s.c.. La scena è stata ripresa da una dash-cam di un veicolo che proveniva nel senso opposto rispetto al motociclo. Chiunque avesse utili informazioni può contattare la centrale operativa al nr. 045.80.78.828 oppure scrivere a polizia.locale@comune.verona.it.