Locazioni turistiche: nove strutture superlusso sanzionate dalla Polizia Locale

Grazie alle banche-dati del Comune, alle analisi informatiche e alla collaborazione con il settore Tributi, gli agenti della Polizia Locale hanno scoperto che nove locazioni turistiche facenti capo ad una società, ubicate tra piazza Erbe e vie limitrofe, non hanno versato neppure un euro di imposta di soggiorno nell’anno 2022, oltre ad aver violato le norme regionali in materia di omessa esposizione del codice identificativo, omessa informativa al turista sull’obbligo di pagamento dell’imposta di soggiorno, oltre a fornire servizi che sono invece vietati per questa forma di attività extralberghiera. Durante il sopralluogo effettuato nei giorni scorsi è stato accertata la presenza di un vero e proprio punto di ricevimento con un dipendente della stessa società che poi prestava assistenza ai turisti in arrivo, dislocandoli tra le varie unità abitative superlusso. Le violazioni ammontano ad almeno 20.000 euro e sono in corso accertamenti approfonditi anche sulle targhe di clienti inserite almeno 330 autovetture inserite in lista bianca.