Nonni e nonne vigile pronti per l’inizio della scuola. Ass. Zivelonghi: “Siete una risorsa insostituibile, essenziale per studenti e famiglie”

Con l’inizio dell’anno scolastico 41 cittadini e cittadine saranno a disposizione per garantire ogni giorno una entrata e uscita in sicurezza da scuola a tanti bambini e bambine. Testimonianza concreta di un impegno sociale in favore della sicurezza, dove spiccano i valori della compartecipazione e intergenerazionalità. Attività realizzata dal Comune di Verona dal 1997. Un modello copiato da tante altre città italiane. Resta aperta la possibilità di adesione per quanti volessero dare per quest’anno la loro disponibilità.

“Siete una risorsa insostituibile, essenziale per studenti e famiglie all’entrata e uscita dalle scuole cittadine”. L’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi ha accolto con queste parole, questa mattina in sala Arazzi, i nonni e le nonne vigili che quest’anno effettueranno la vigilanza davanti alle scuole cittadine. A loro è stato dedicato un momento di presentazione speciale a pochi giorni dalla prima campanella dell’inizio dell’anno scolastico 2025/2026.

Presente il comandante della Polizia locale Luigi Altamura insieme ai Responsabili delle Delegazioni Territoriali interessati dall’iniziativa.

Nel progetto, attivo dal 1997, sono fino ad oggi coinvolti per l’edizione di quest’anno un totale di 41 nonni e nonne vigile, distribuiti su tutte le scuole del territorio. Resta però aperta la disponibilità di adesione per quanti volessero dare la loro disponibilità al servizio.

“Il contributo di questi nonni e nonne è fondamentale – sottolinea l’assessora Stefania Zivelonghi – . Ne abbiamo bisogno e quando mancano ce ne accorgiamo, perché il loro servizio, ormai consolidato da anni di attività di questo progetto, è necessario, contribuiscono all’accompagnamento dei giovani alunni, accrescendo il sistema di sicurezza e integrando le attività fornite della Polizia locale. Sono un esempio di grande senso di comunità e di appartenenza alla comunità, preziosissimi, sia per l’efficacia del loro intervento sia per la dimostrazione di responsabilità civile, a cui è bene che proviamo a ispirarci un po’ tutti noi”.

Ringraziamenti ai nonni e alle nonne ‘vigile’ anche da parte del comandante Luigi Altamura che ha anche invitato i genitori al rispetto sia del codice della strada ma soprattutto di queste figure. “Verona ha fatto scuola sul tema dei nonni e delle nonne ‘vigile’, un modello copiato da tante altre città italiane – ha spiegato Altamura –. Una presenza fondamentale sul territorio con la quale la Polizia locale è orgogliosa di collaborare per la sicurezza dei cittadini e in particolare degli studenti. Senza i nonni vigili non riusciremo a garantire il controllo di tante scuole. Purtroppo ogni anno assistiamo a comportamenti anche indecorosi da parte di alcuni genitori, con aggressioni a chi si presta con generosità a questo servizio. Il nostro obiettivo è che davanti alle scuole non si verifichino incidenti o situazioni spiacevoli. Grazie per la vostra attività e la vostra pazienza”.

Scuole con il servizio ‘nonni-vigile’: Borgo Milano – Camozzini, in piazza Chievo; ColIodi, in via Milone; All’Oca Bianca, in via Zancle; Don Chiot, in via A. Di Cambio; Europa Unita, in via Rodi; Romagnoli, in piazza Risorgimento; Vilio, in via Bassona; Vivaldi, in Scarabello; viale Palladio.

Borgo Trento – Fraccaroli, pass. ped. in via Mameli; Nievo, in via Nievo; Provolo, in via Camozzini; Rosani, via Santini.

Montorio – Betteloni, piazza Buccari.

Borgo Venezia – Carducci, in via Betteloni; Don Mercante, via Dolomiti; Dorigo, in via Salieri; Forti, via Badile; G. Da Verona, in via S. Felice Extra; Maggi, in via Marconcini; Rodari, in via Bdile; Simoni, in via Madonna di Campagna; Verdi, in via Cilea.

Centro – Barbarani, via Carroccio; Massalongo, in via dell’Artigliere; Messedaglia, in Strad. Provolo; Segala, Dietro Arena.

Sud-Ovest – Ariosto, in via Ippogrifo; Busti, in via Redipuglia; Cesari D’Azeglio, in via G. del Carretto; D’Azeglio, via G. del Carretto; De Amicis, in via Molinara; Dei Ciliegi, in via Bisenzio; Fraccazole – Risorgive, via Fracazzole; Frattini, in via Monzambano; Giuliari, in via Giuliari; Manzoni, in via Velino; Meneghetti, in via Giuliari; S. Giuseppe, in via Bolzano; Salgari, via Turazza.

Sud-Ovest S.Lucia – Lenotti, in via Bacchiglione; VI Maggio, in via S. Elisabetta.