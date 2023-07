Nuovo blitz della Polizia Locale di Verona sui bus ATV: 75 sanzionati perche’ senza biglietto

La Polizia Locale di Verona, in attuazione alle indicazioni pervenute in sede di Comitato Provinciale Ordine Pubblico tenutosi nelle scorse settimane, in collaborazione con il personale dell’Azienda Trasporti Verona ha effettuato un nuovo maxi servizio di controllo straordinario del trasporto pubblico locale, su oltre venti pullman di ATV, tra le 14 e le 20 di venerdì pomeriggio. Ufficiali ed agenti del Reparto Territoriale, hanno controllato 630 persone, unitamente ai verificatori di ATV su 26 diversi mezzi pubblici, comminando 75 verbali per il mancato possesso del titolo di viaggio, di cui 22 pagati immediatamente, per un totale di 1.133 euro. Sono state controllate le linee 144-138-139-110-51-61-21-23-24, sia in entrata che in uscita dal capoluogo. Monitorate la zona di piazzale XXV aprile, porta Vescovo, piazza Bra e Pradaval. Ancora una volta fondamentali le telecamere di videosorveglianza alle fermate, collegate con la centrale operativa del Comando Polizia Locale e a bordo dei mezzi ATV. I controlli hanno avuto particolare apprezzamento da parte di cittadini e turisti. I controlli proseguiranno durante le prossime settimane.