Polizia Locale: arrestato allo stadio uno spacciatore

Per contrastare più efficacemente il degrado e lo spaccio di sostanze stupefacenti la Polizia locale ha incrementato la sua presenza nel quartiere Stadio. Arrestato ieri dal Nucleo operativo un 43enne per spaccio.

L’uomo è stato individuato in un casolare nelle vicinanze della tangenziale nord, bretella dello stadio, luogo diventato meta di numerosi giovani acquirenti.

Gli agenti sono intervenuti perché accortisi che i clienti lasciavano l’auto o la moto in tangenziale, scavalcavano il guard-rail e andavano a prendersi le dosi, in particolare eroina, per poi consumarle sul posto, come accaduto anche nei giorni scorsi quando gli agenti hanno sorpreso l’uomo con un’altra dose.

Questa mattina l’uomo, risultato irregolare sul territorio nazionale e già autore di reati simili, è stato processato per direttissima con la convalida dell’arresto e obbligo di firma due volte al giorno presso un ufficio di Polizia in attesa dell’udienza del prossimo 18 dicembre.