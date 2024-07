Polizia Locale. Arrestato cittadino straniero per vari reati

Un giovane di 24 anni, cittadino straniero, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e già gravato di precedenti, è stato tratto in arresto nel pomeriggio di venerdì in pieno centro a Verona dalla Polizia locale. L’uomo, in Corso Cavour, ha tentato di rapinare il conducente di autocarro, addetto a corriere merci, che è rimasto ferito dall’aggressione.

La presenza a poca distanza degli agenti impegnati nel controllo del territorio in questa estate di grandi presenze in città di turisti, ha permesso il rapido intervento degli agenti. Ne è seguito un lungo inseguimento a piedi da Castelvecchio, verso via Roma, piazza Bra, via dei Mutilati fino in piazza Arditi dove è fermato grazie all’aiuto di due cittadini. Per bloccarlo l’uomo tentava una ulteriore fuga, procurando lesioni giudicate guaribili in sette giorni ad uno degli agenti. Danneggiate due autovetture tra cui l’auto di servizio. Arrestato per tentata rapina, lesioni personale, violenza, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato è in corso la direttissima.