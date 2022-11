Polizia Locale: arrestato spacciatore in zona stadio

Grazie alle segnalazioni dei Vigili di Quartiere che avevano notato un via vai in determinate zone vicino allo stadio Bentegodi, nel pomeriggio di mercoledì il personale del Nucleo Operativo della polizia locale ha tratto in arresto un cittadino nigeriano, 22enne, residente a Taranto ma di fatto domiciliato in zona Santa Lucia. Un acquirente aveva avvicinato l’uomo a bordo di una autovettura. Dopo la cessione della droga l’uomo si allontanava a piedi verso via Leonardo da Vinci. Alla vista degli agenti gettava alcune dosi di eroina pronte per la vendita, poi rinvenute tra le foglie. Arrestato in flagranza di reato, per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, allo stesso veniva sequestrata una somma di oltre 800 euro, probabile provento dell’attività illecita. L’arrestato veniva messo a disposizione del pubblico ministero di turno Valeria Ardito per l’udienza direttissima che è in corso.