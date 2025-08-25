Polizia Locale: arrestato ubriaco con tasso alcolemico record dopo incidente. E’ fuggito e ha posto in atto violenza verso gli agenti

Poteva avere ben più gravi conseguenze l’incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica poco dopo le due. Un veicolo lanciato a tutta velocità, stava percorrendo viale Venezia in direzione centro città, con alla guida un 33enne e un passeggero. Dalle telecamere della centrale operativa di lungadige Galtarossa si nota l’auto che sbanda una, due volte e salta sulla rotonda della Lidl, schiantandosi ad alta velocità contro il muro di un edificio, dove terminerà la corsa. Per pochi secondi il veicolo fuori controllo non colpisce un’altra autovettura che lo precedeva, nessuna conseguenza neppure per le vetture in senso contrario. Dall’auto scendono in due uomini, nessuno sembra ferito in modo serio, ma mentre vengono allertati i soccorsi e la Polizia Locale, il conducente fugge a piedi. Grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini, viene raggiunto dagli agenti e subito bloccato, opponendo pero’ viva resistenza e usando violenza verso gli operatori. Dopo essere stato fermato, veniva sottoposto a etilometro e il suo tasso alcolemico risulta avere un livello da coma, 3,03 gr/l. Sottoposto anche il passeggero, considerato che spesso si tenta di scaricare su altri, chi fosse realmente alla guida. Dopo le analisi in ospedale, dove nel frattempo veniva trasferito per le ferite riportate all’uomo veniva certificato un tasso alcolemico di 3,49 gr/l. Il conducente è risultato essere privo di patente, non era neppure in grado di comunicare di chi fosse l’auto che stava guidando. Arrestato per violenza finalizzata alla resistenza a pubblico ufficiale, oltre alla denuncia per false generalità fornite agli agenti, fuga e omissione di soccorso dopo sinistro stradale, guida in stato di ebbrezza alcolica con il tasso più elevato. Oggi la direttissima.